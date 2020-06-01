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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-01T17:20
https://ria.ru/20200601/1572305605.html
Песков подтвердил, что 1 июля будет выходным
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_74c9f98ec0309ca83002585445074449.jpg
РИА Новости

Песков подтвердил, что 1 июля будет выходным

17:05 01.06.2020 (обновлено: 17:20 01.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Первое июля, на которое назначено голосование по поправкам в Конституцию РФ, будет выходным днем, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли 1 июля выходным днем.
На совещании в понедельник с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ, выслушав участников встречи и проконсультировавшись с главами Минпросвещения и Роспотребнадзора, президент Владимир Путин сообщил, что голосование пройдет 1 июля. Он призвал россиян принять активное участие в нем. По словам президента, речь идет об основном законе, который лежит в основе жизни России. Глава государства также поручил ЦИК, Роспотребнадзору и регионам обеспечить полную безопасность на участках для голосования.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФДмитрий ПесковОбщество
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