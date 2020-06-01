Песков подтвердил, что 1 июля будет выходным

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Первое июля, на которое назначено голосование по поправкам в Конституцию РФ, будет выходным днем, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли 1 июля выходным днем.
На совещании в понедельник с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ, выслушав участников встречи и проконсультировавшись с главами Минпросвещения и Роспотребнадзора, президент Владимир Путин сообщил, что голосование пройдет 1 июля. Он призвал россиян принять активное участие в нем. По словам президента, речь идет об основном законе, который лежит в основе жизни России. Глава государства также поручил ЦИК, Роспотребнадзору и регионам обеспечить полную безопасность на участках для голосования.