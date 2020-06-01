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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T17:11
https://ria.ru/20200601/1572305572.html
Вывозной рейс из Москвы в Лондон запланировали на 7 июня
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:272:2902:1904_1036x0_80_0_0_e82e008a6035550a19d9e2f43fd1e207.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс из Москвы в Лондон запланировали на 7 июня

17:04 01.06.2020 (обновлено: 17:11 01.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Британские граждане, находящиеся в России и желающие вернуться на родину, смогут улететь из Москвы в Лондон 7 июня, сообщило посольство королевства в РФ.
"Важное обновление для британских граждан: рейс Москва - Лондон SU-2582 доступен 7 июня в 13:55. Бронируйте билеты на сайте "Аэрофлота", если вы хотите вернуться в Великобританию", - говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
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