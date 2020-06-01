Вывозной рейс из Москвы в Лондон запланировали на 7 июня

"Важное обновление для британских граждан: рейс Москва - Лондон SU-2582 доступен 7 июня в 13:55. Бронируйте билеты на сайте "Аэрофлота", если вы хотите вернуться в Великобританию", - говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.