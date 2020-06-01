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2020-06-01T17:03
https://ria.ru/20200601/1572305469.html
Журналист из США оценил слова о причастности России к беспорядкам
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РИА Новости

Журналист из США оценил слова о причастности России к беспорядкам

17:03 01.06.2020
20585
© REUTERS / Stephen LamАкция протеста в городе Окленд в штате Калифорния, США
Акция протеста в городе Окленд в штате Калифорния, США
© REUTERS / Stephen Lam
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Американский журналист Майкл Бом прокомментировал высказывание советника по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сюзан Райс о причастности России к беспорядкам в Америке.
По его словам, "российский след" в этих событиях маловероятен.
"В США поднялось такое народное волнение, что не надо никаких действий со стороны. Оно само по себе происходит", - цитирует Бома Ura.ru.
Журналист добавил, что беспорядки в США – событие, которое "не нуждается во внешней помощи".
Беспорядки в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. После проведения проверки четырех стражей порядка уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
После начала народных волнений экс-советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что за насилием в ходе протестов в США может стоять Россия. Никаких доказательств или конкретных фактов Райс при этом не привела.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСьюзан РайсМиннеаполисСШАВ мире
Популярные комментарии
А наши завальнята и не знают )))
1 июня, 17:08
ВКВладимир К.
1180003
Все правильно это все мы. Были переселенцы из россии положим в 1917. Стали американцами внуки поступи полицейскими. Потом по заданию самого Путина они убивают афро-американца. Два туриста Иванов и Петров с новенькими загран паспортами выданными 4 управлением ГРУ (есть отметка в паспортах) провоцируют беспорядки. Все про это давно знают из твитера или других соц сетей. Да есть еще спутниковые снимки и кот свидетель тайных телефонных разговоров.
1 июня, 18:40
ddekayt
3160001
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