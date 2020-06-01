Журналист из США оценил слова о причастности России к беспорядкам

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Американский журналист Майкл Бом прокомментировал высказывание советника по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сюзан Райс о причастности России к беспорядкам в Америке.
По его словам, "российский след" в этих событиях маловероятен.
"В США поднялось такое народное волнение, что не надо никаких действий со стороны. Оно само по себе происходит", - цитирует Бома Ura.ru.
Журналист добавил, что беспорядки в США – событие, которое "не нуждается во внешней помощи".
Беспорядки в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. После проведения проверки четырех стражей порядка уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
После начала народных волнений экс-советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что за насилием в ходе протестов в США может стоять Россия. Никаких доказательств или конкретных фактов Райс при этом не привела.