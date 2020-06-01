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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T16:59
https://ria.ru/20200601/1572305194.html
В Крыму туристов будут тестировать на коронавирус один раз
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571968822_0:72:2993:1756_1036x0_80_0_0_74dd72f7c666343bb4ebd02143a649a1.jpg
РИА Новости

В Крыму туристов будут тестировать на коронавирус один раз

16:59 01.06.2020
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкДевушка фотографирует лебедей на пляже в Евпатории
Девушка фотографирует лебедей на пляже в Евпатории
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о смягчении одного из требований Роспотребнадзора, касающегося сбора анализов на коронавиурсную инфекцию у приезжающих в Крым туристов.
Власти Крыма ранее обратились в правительство РФ с просьбой отменить требования Роспотребнадзора об обязательном тестировании на COVID-19 туристов и сотрудников отелей, отменить соблюдение дистанции на пляжах и требование о работе отеля как обсерватора при выявлении зараженного. Глава Крыма считает невыполнимыми для нормальной работы курортной отрасли эти требования.

"На сегодняшний день одобрено только одно из наших предложений по смягчению требований Роспотребнадзора: обязательное тестирование на коронавирус будет производиться один раз, при заезде в объект размещения. Возможность исключения других требований находится в процессе обсуждения", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

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Он добавил, что требует доработки протокол, регламентирующий действия при наступлении ситуации с выявлением зараженного COVID-19. В документе, который будет обязан подписать и выполнять собственник отеля (пансионата и санатория), будут прописаны зоны ответственности власти и руководителей средств размещения. Порядок будет разработан в ближайшее время, все разъяснения будут обнародованы, сообщил глава региона.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что санатории, пансионаты и отели Крыма смогут начать работу с 15 июня, но только для приема крымчан и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Подготовку к открытию отели, санатории и пансионаты, готовые к выполнению санитарных требований, могут начать с 1 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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