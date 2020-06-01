Кузнецова рассказал о снижении коэффициента рождаемости в России

МОСКВА, 1 июня – РИА Новости. Коэффициент рождаемости в РФ на тысячу человек населения снизился с 11,5 в 2017 году до 10,1 в 2019 году, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Коэффициент рождаемости в РФ на тысячу человек населения снизился с 11,5 в 2017 году до 10,1 в 2019 году, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова

"Я озвучу несколько отрицательных тенденций, несколько положительных тенденций в сфере детства за этот год… Начнем с больших моментов, во-первых, коэффициент рождаемости на тысячу населения за последние три года снизился с 11,5 в 2017 году до 10,1 в 2019", - сказала Кузнецова в ходе конференции, посвященной Международному дню защиты детей.

Кузнецова также сообщила о том, что за последний год выросла численность детей, родители которых ограничены в родительских правах, и составила в 2019 году около 19 тысяч.

"Количество отмененных решений о передаче ребенка на воспитание в семью за последние три года увеличилось на 10,5%. Эти моменты я считаю важными, потому что они еще раз подтверждают актуальность нашей работы по реформированию и совершенствованию деятельности органов опеки и попечительства", - сказала Кузнецова.

Детский омбудсмен добавила, что за последние три года также увеличилась на 6,4% численность детей-инвалидов, увеличилась на 4,2% заболеваемость детей психическими расстройствами.

"Также к негативным тенденциям, безусловно, относим количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Эта цифра увеличилась на 8,6%", - сообщила Кузнецова.