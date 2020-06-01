ЕР приостановит членство в партии экс-главы Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн – РИА Новости. "Единая Россия" приостановит членство в партии бывшей главы Нижнего Новгорода Елизаветы Солонченко, обвиняемой в получении взяток на сумму более 79,5 миллионов рублей, сообщается на сайте Нижегородского регионального отделения партии.
"В связи с возбуждением уголовного дела в отношении Елизаветы Солонченко, занимавшей пост главы города Нижнего Новгорода с июня по декабрь 2017 года, на ближайшем заседании политсовета местного отделения "Единой России" Нижегородского района будет приостановлено ее членство в партии. Подобная процедура предусмотрена Уставом партии", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 29 мая Московский районный суд Нижнего Новгорода вынес постановление о заочном аресте проживающей в Англии и объявленной в международный розыск Елизаветы Солонченко, обвиняемой по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки). "В ходе следствия установлено, что с 2013 по 2018 год Солонченко получила от нижегородских компаний в общий сложности 6 денежных вознаграждений на общую сумму 79 572 102 рубля", - сообщили агентству в суде.
В свою очередь Солонченко в понедельник объявила о своей невиновности.
"Ты можешь уйти из политики, но не факт, что политика тебя отпустит… Мне самой потребовалось несколько лет, чтобы понять, насколько легко можно оклеветать любого человека и как мало существует инструментов для защиты своего имени и репутации… Хочу, чтобы вы знали: я не сдамся, и буду отстаивать свою невиновность – и в суде первой инстанции, и в любых других судах в любой точке мира", - написала Солонченко на своей странице в Facebook.
Солонченко занимала пост главы Нижнего Новгорода на протяжении 6 месяцев - с 21 июня 2017 года по 20 декабря 2017 года, когда она досрочно ушла в отставку. Солонченко была депутатом городской думы Нижнего Новгорода IV, V и VI созывов. В 2012 и 2015 году была избрана заместителем главы Нижнего Новгорода.
28 января, 18:01Случаи исключения из партии "Единая Россия"