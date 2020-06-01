ЕР приостановит членство в партии экс-главы Нижнего Новгорода

В свою очередь Солонченко в понедельник объявила о своей невиновности.

Солонченко занимала пост главы Нижнего Новгорода на протяжении 6 месяцев - с 21 июня 2017 года по 20 декабря 2017 года, когда она досрочно ушла в отставку. Солонченко была депутатом городской думы Нижнего Новгорода IV, V и VI созывов. В 2012 и 2015 году была избрана заместителем главы Нижнего Новгорода.