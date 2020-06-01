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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-01T17:13
https://ria.ru/20200601/1572305105.html
Участки для голосования по Конституции откроются за неделю
https://cdn23.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_0:0:3076:1730_1036x0_80_0_0_c9f7dba29ada2375011d1ad6d19fb30e.jpg
РИА Новости

Участки для голосования по Конституции откроются за неделю

16:57 01.06.2020 (обновлено: 17:13 01.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование
Голосование
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Голосование. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Общероссийское голосование по конституции начнётся за неделю до 1 июля, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон Андрей Клишас.
"Голосование 1 июля. Участки для голосования откроются за неделю до этой даты", - сказал он.
Сенатор подчеркнул, что голосование пройдёт при соблюдении принципов прозрачности, доступности и удобства для граждан с соблюдением санитарных мер.
"Информированность граждан о содержании поправок сейчас максимальна, как и поддержка", - сказал Клишас.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент Владимир Путин на совещании объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
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Голосование по поправкам в КонституциюАндрей КлишасВладимир ПутинПолитикаКонституция РФВ мире
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