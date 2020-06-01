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Минпромторг считает целесообразным обновить планы по импортозамещению
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РИА Новости

Минпромторг считает целесообразным обновить планы по импортозамещению

16:54 01.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ считает целесообразным обновить планы по импортозамещению в России, поставив новые целевые показатели, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Мы считаем, что мы должны в ближайшее время обновить все планы импортозамещения, поставив новые целевые показатели на период до 2024-2025 года, и под это предусмотреть все меры поддержки - как административные, законодательные, так и финансовые", - сказал Мантуров в ходе онлайн-встречи депутатов фракции "Единая Россия".
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"Финансовые инструменты, помимо Фонда развития промышленности - у нас есть субсидии на комплексные инвестиционные проекты, так называемые КИПы, это и НИОКР, и компенсация процентов на создание производств", - добавил министр.
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
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