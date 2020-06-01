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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-01T16:56
https://ria.ru/20200601/1572304963.html
Памфилова рассказала о безопасности на участках при голосовании
https://cdn22.img.ria.ru/images/156366/91/1563669126_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_e111b2205f5ca93a1fe397cfc9b1fc51.jpg
РИА Новости

Памфилова рассказала о безопасности на участках при голосовании

16:56 01.06.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКабинка для голосования на избирательном участке
Кабинка для голосования на избирательном участке
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Во время голосования по поправкам в Конституцию РФ избирательный участок за час посетят около восьми человек, заявила глава Центральной избирательно комиссии Элла Памфилова.
"Я бы так хотела еще добавить, что по нашим предварительным расчетам,... примерно где-то на избирательном участке в период голосования в час будет около восьми человек", - рассказала Памфилова на рабочем совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по голосованию по поправкам в конституцию.
По ее словам, это очень комфортный режим для обеспечения полной безопасности.
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