Памфилова рассказала о безопасности на участках при голосовании

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Во время голосования по поправкам в Конституцию РФ избирательный участок за час посетят около восьми человек, заявила глава Центральной избирательно комиссии Элла Памфилова.
"Я бы так хотела еще добавить, что по нашим предварительным расчетам,... примерно где-то на избирательном участке в период голосования в час будет около восьми человек", - рассказала Памфилова на рабочем совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по голосованию по поправкам в конституцию.
По ее словам, это очень комфортный режим для обеспечения полной безопасности.