Путин призвал россиян принять активное участие в голосовании по поправкам

"Конечно, обращусь и к нашим гражданам, людям с тем, чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании, поскольку речь идет об основном законе - конституции, который лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни и наших детей сегодня", - сказал Путин по видеосвязи в ходе рабочего совещания.