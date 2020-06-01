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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-01T17:07
https://ria.ru/20200601/1572304727.html
Путин призвал россиян принять активное участие в голосовании по поправкам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572304391_0:342:3032:2048_1036x0_80_0_0_48081f0bf938f20c82fde0bb3ae60bb4.jpg
РИА Новости

Путин призвал россиян принять активное участие в голосовании по поправкам

16:49 01.06.2020 (обновлено: 17:07 01.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы о внесении поправок в Конституцию
Президент РФ В. Путин провел совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы о внесении поправок в Конституцию
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал россиян принять активное участие в голосовании по поправкам в конституцию.
"Конечно, обращусь и к нашим гражданам, людям с тем, чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании, поскольку речь идет об основном законе - конституции, который лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни и наших детей сегодня", - сказал Путин по видеосвязи в ходе рабочего совещания.
Президент добавил, что конституция будет определять основные правовые гарантии, основные юридические гарантии в области социальных и трудовых отношений, а также принципы взаимодействия с международными партнерами.
"Не случайно конституцию называют основным законом страны. Я очень рассчитываю на то, что граждане России примут в определении параметров основного закона, в голосовании по поправкам в конституцию самое активное участие", - добавил Путин.
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