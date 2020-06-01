МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал россиян принять активное участие в голосовании по поправкам в конституцию.
"Конечно, обращусь и к нашим гражданам, людям с тем, чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании, поскольку речь идет об основном законе - конституции, который лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни и наших детей сегодня", - сказал Путин по видеосвязи в ходе рабочего совещания.
Президент добавил, что конституция будет определять основные правовые гарантии, основные юридические гарантии в области социальных и трудовых отношений, а также принципы взаимодействия с международными партнерами.
"Не случайно конституцию называют основным законом страны. Я очень рассчитываю на то, что граждане России примут в определении параметров основного закона, в голосовании по поправкам в конституцию самое активное участие", - добавил Путин.