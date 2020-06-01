Роспотребнадзор не против проведения голосования по Конституции 1 июля

По ее словам, до 1 июля пройдут еще два инкубационных периода COVID-19, которые позволят, если все пойдет такими же темпами и без срывов, "достичь оптимальных показателей на это число".

"Я абсолютно уверена, что проведение по этим (санитарным - ред.) требованиям при их полном соблюдении, а в этом я тоже могу быть уверена, дня голосования будет абсолютно безопасным для граждан. Ну и мне кажется крайне важным днем, который еще раз подтвердит, что мы ответственно относимся к своей жизни", - сказала Попова на рабочем совещании с президентом.