Путин поручил обеспечить безопасность на голосовании по Конституции

"Очень прошу Эллу Александровну (Памфилову, главу ЦИК - ред.) и Анну Юрьевну (Попову, главу Роспотребнадзора - ред.) уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности", - сказал Путин по видеосвязи на встрече с рабочей группой по поправкам в конституцию РФ.