Путин поручил обеспечить безопасность на голосовании по Конституции

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главам ЦИК, Роспотребнадзора и регионов обеспечить полную безопасность на участках для голосования по поправкам в конституцию.
"Очень прошу Эллу Александровну (Памфилову, главу ЦИК - ред.) и Анну Юрьевну (Попову, главу Роспотребнадзора - ред.) уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности", - сказал Путин по видеосвязи на встрече с рабочей группой по поправкам в конституцию РФ.
Он выразил надежду, что все будет в практическом плане реализовано.
"Я обращаюсь и к руководителям регионов Российской Федерации, губернаторам. Прошу вас содействовать в организации общероссийского голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье, жизни наших людей", - добавил Путин.