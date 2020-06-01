Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-01T16:47
https://ria.ru/20200601/1572304529.html
Памфилова рассказала о порядке голосования по Конституции на дому
https://cdn24.img.ria.ru/images/155838/71/1558387186_0:249:3003:1938_1036x0_80_0_0_68b9546550317e0176cefe74d4cca01a.jpg
РИА Новости

Памфилова рассказала о порядке голосования по Конституции на дому

16:47 01.06.2020
642
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В случае голосования по поправкам в Конституцию РФ на дому член комиссии не будет входить к голосующему для его безопасности в связи с коронавирусом, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, ЦИК расширяет традиционные возможности голосования на дому. Проголосовать по конституции дома смогут не только пожилые и маломобильные россияне, но и те люди, которые хотят принять участие в голосовании, но не могут оставить родственника дома одного.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время представления нового главы Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова в ЦИК России
Вчера, 16:35Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК: проголосовать по Конституции будет безопаснее, чем сходить в магазин
"При этом мы исключили возможность прямых контактов: никто из членов комиссии и наблюдателей в саму квартиру, в дом заходить не будет", - сказала Памфилова на рабочем совещании с президентом, уточнив, что требования по идентификации личности голосующего будут соблюдены.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
10611319
Обсудить 1
Голосование по поправкам в КонституциюКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Элла ПамфиловаОбщество
Рекомендуем
Путин назвал дату голосования по поправкам в Конституцию
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме телемоста с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и многодетными семьями
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля
Молодой человек держит Конституцию Российской Федерации
Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет с 25 июня по 1 июля
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Москве
ЦИК предложил провести голосование по Конституции в течение шести дней
Голосование
В России 1 июля объявят выходным
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время представления нового главы Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова в ЦИК России
ЦИК: проголосовать по Конституции будет безопаснее, чем сходить в магазин
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков подтвердил, что 1 июля будет выходным
Герб Центральной избирательной комиссии РФ
ЦИК предусмотрел возможность голосования по Конституции на улице
Молодой человек держит Конституцию Российской Федерации
Путин прокомментировал выбор даты голосования по поправкам к Конституции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин: за 30 дней можно сделать шаги для борьбы с коронавирусом
Агитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
ЦИК назвал оптимальную дату для голосования по поправкам в Конституцию
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин прокомментировал решение о проведении голосования по Конституции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
Роспотребнадзор не против проведения голосования по Конституции 1 июля
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил обеспечить безопасность на голосовании по Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44Росатом разработал новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
Лента новостейМолния