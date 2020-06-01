Памфилова рассказала о порядке голосования по Конституции на дому

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В случае голосования по поправкам в Конституцию РФ на дому член комиссии не будет входить к голосующему для его безопасности в связи с коронавирусом, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, ЦИК расширяет традиционные возможности голосования на дому. Проголосовать по конституции дома смогут не только пожилые и маломобильные россияне, но и те люди, которые хотят принять участие в голосовании, но не могут оставить родственника дома одного.
"При этом мы исключили возможность прямых контактов: никто из членов комиссии и наблюдателей в саму квартиру, в дом заходить не будет", - сказала Памфилова на рабочем совещании с президентом, уточнив, что требования по идентификации личности голосующего будут соблюдены.
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