Крашенинников рассказал о выборе даты голосования по поправкам

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава комитета госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к конституции Глава комитета госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к конституции Павел Крашенинников сообщил, что президент РФ Владимир Путин назначил 1 июля датой общероссийского голосования по поправкам в конституцию.

"Мне кажется, что у нас сегодня такое историческое событие, мы как раз проговорили дату, и президент назначил дату голосования (по поправкам в конституцию) 1 июля 2020 года", - сказал Крашенинников журналистам.

Также Крашенинников отметил, что 30 дней - с момента объявления даты голосования до его проведения - будет достаточно, чтобы довести до сведения граждан всю информацию о нем.