Крашенинников рассказал о выборе даты голосования по поправкам

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава комитета госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к конституции Павел Крашенинников сообщил, что президент РФ Владимир Путин назначил 1 июля датой общероссийского голосования по поправкам в конституцию.
"Мне кажется, что у нас сегодня такое историческое событие, мы как раз проговорили дату, и президент назначил дату голосования (по поправкам в конституцию) 1 июля 2020 года", - сказал Крашенинников журналистам.
Также Крашенинников отметил, что 30 дней - с момента объявления даты голосования до его проведения - будет достаточно, чтобы довести до сведения граждан всю информацию о нем.
Депутат напомнил, что многие нормы, которые предлагается закрепить в основном законе страны, работают уже сегодня - это касается мер поддержки семей, детей, а также здравоохранения.