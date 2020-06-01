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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-01T17:01
https://ria.ru/20200601/1572304409.html
Крашенинников рассказал о выборе даты голосования по поправкам
https://cdn21.img.ria.ru/images/156088/98/1560889806_0:90:3014:1785_1036x0_80_0_0_591d97e3a81b4f8f58d7c0f6aff2b2d2.jpg
РИА Новости

Крашенинников рассказал о выборе даты голосования по поправкам

16:46 01.06.2020 (обновлено: 17:01 01.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава комитета госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к конституции Павел Крашенинников сообщил, что президент РФ Владимир Путин назначил 1 июля датой общероссийского голосования по поправкам в конституцию.
"Мне кажется, что у нас сегодня такое историческое событие, мы как раз проговорили дату, и президент назначил дату голосования (по поправкам в конституцию) 1 июля 2020 года", - сказал Крашенинников журналистам.
Также Крашенинников отметил, что 30 дней - с момента объявления даты голосования до его проведения - будет достаточно, чтобы довести до сведения граждан всю информацию о нем.
Депутат напомнил, что многие нормы, которые предлагается закрепить в основном законе страны, работают уже сегодня - это касается мер поддержки семей, детей, а также здравоохранения.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФПавел КрашенинниковВладимир ПутинПолитика
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