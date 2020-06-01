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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-01T17:18
https://ria.ru/20200601/1572304313.html
Проведение ЕГЭ не помешает голосованию по поправкам, заявил Кравцов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570174192_0:148:2861:1757_1036x0_80_0_0_79b41628e2479b2adadf2d59620c7d95.jpg
РИА Новости

Проведение ЕГЭ не помешает голосованию по поправкам, заявил Кравцов

16:47 01.06.2020 (обновлено: 17:18 01.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что проведение ЕГЭ не помешает голосованию по поправкам в конституцию в школах.
Во время обсуждения с членами рабочей группы по поправкам в конституцию РФ даты проведения голосования - 1 июля - Путин связался с главой Минпросвещения Кравцовым, чтобы уточнить, не помешает ли проведение голосования в этот день ЕГЭ.
"Кравцов Сергей Сергеевич подтвердил, что это никак не будет мешать, наоборот он даже рассчитывает на то, что проведение всероссийского голосования при использовании школьных помещений поможет затем при организации ЕГЭ", - сказал Путин.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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8520367
Обсудить 4
Голосование по поправкам в КонституциюЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Сергей КравцовКонституция РФВладимир Путин
Популярные комментарии
я пенсионер голосовать буду против .я не пойму за что голосовать какое улучшение жизни старикам .нас обобрали теперь вроде индексация будет прописана в законе а на самом деле рубль дадут и тут подсуетиться антон непотопляемый и будет инфляция и заберу в 2-3 раза больше .идет тихое медленное умертвление стариков и тут конечно обучившийся в штатах антон тут как тут .в штатах уважают своих стариков а наши для ничего не значат .
1 июня, 17:27
всвиктор соснов
1800002
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