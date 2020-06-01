Проведение ЕГЭ не помешает голосованию по поправкам, заявил Кравцов

Во время обсуждения с членами рабочей группы по поправкам в конституцию РФ даты проведения голосования - 1 июля - Путин связался с главой Минпросвещения Кравцовым, чтобы уточнить, не помешает ли проведение голосования в этот день ЕГЭ.

"Кравцов Сергей Сергеевич подтвердил, что это никак не будет мешать, наоборот он даже рассчитывает на то, что проведение всероссийского голосования при использовании школьных помещений поможет затем при организации ЕГЭ", - сказал Путин.