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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T16:52
https://ria.ru/20200601/1572304225.html
Попова рассказала о влиянии отмены ограничений на ситуацию с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1036x0_80_0_0_9b7959b2b56233289d4f43df99c33b68.jpg
РИА Новости

Попова рассказала о влиянии отмены ограничений на ситуацию с COVID-19

16:44 01.06.2020 (обновлено: 16:52 01.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. При отмене ограничений в регионах ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу не наступает, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Хочу отметить, что все изменяющиеся показатели и все этапы снятия ограничений позволяют сегодня видеть, что при отмене тех или иных ограничений не наступает ухудшение ситуации в регионах. И это значит, что мы идем правильным путем, требования при их соблюдении позволяют двигаться дальше", - рассказала Попова на рабочем совещании с президентом Владимиром Путиным.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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