Попова рассказала о влиянии отмены ограничений на ситуацию с COVID-19

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. При отмене ограничений в регионах ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу не наступает, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Хочу отметить, что все изменяющиеся показатели и все этапы снятия ограничений позволяют сегодня видеть, что при отмене тех или иных ограничений не наступает ухудшение ситуации в регионах. И это значит, что мы идем правильным путем, требования при их соблюдении позволяют двигаться дальше", - рассказала Попова на рабочем совещании с президентом Владимиром Путиным.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.