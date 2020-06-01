Две судьбы, изменившие Америку: Джордж Флойд и Дерек Чавен

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Гибель афроамериканца Джорджа Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах США. На видео его задержания один из офицеров полиции, позже опознанный как Дерек Чавен, навалился коленом ему на шею, задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание.

Главные действующие лица этой истории – почти ровесники. За год до инцидента оба работали в одном ночном клубе: Чавен подрабатывал охранником, а погибший Флойд – вышибалой. Но в результате трагического инцидента, потрясшего США, за одного заступились тысячи человек по всей страны, а от другого теперь отвернулись даже самые близкие.

Новая жизнь доброго великана

Родные и друзья 46-летнего Флойда называют его "добрым великаном". Он рос в Хьюстоне и благодаря высокому росту и атлетическому сложению в юности проявил себя в баскетболе и американском футболе. Жена тренера, у которого Флойд играл в Хьюстоне, вспоминает о бывшем подопечном мужа как о человеке, который отвечал за свои ошибки сам.

За одну из них Флойду пришлось поплатиться в 2009 году, когда он был приговорен к пяти годам тюрьмы за участие в вооруженном ограблении. После окончания срока он уехал в Миннеаполис, чтобы "начать новую жизнь".

В Миннеаполисе он работал водителем грузовика и охранником в ресторанах и клубах, в основном латиноамериканских. Коллеги считали его надежным и дружелюбным человеком. Владелица клуба, где Флойду довелось работать одновременно с Чавеном, вспоминает, что Флойда любили и в афроамериканском, и в латиноамериканском сообществе. Полицейского, который год спустя наступит ему на горло при задержании, Флойд в тот момент скорее всего не знал, считает владелица клуба, так как работали они на разных участках и не пересекались. Сам клуб сгорел во время беспорядков.

Офицер со стажем и жалобами

Бывший офицер полиции, 44-летний Дерек Чавен, которому предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, прослужил в полиции 19 лет. Почти все это время он также подрабатывал на охране в ночном клубе. Там его вспоминают как довольно нервного сотрудника, который не стеснялся применять перцовый газ.

За свою карьеру в полиции Чавен стал объектом около десятка жалоб, но лишь однажды это привело к письменному выговору. Среди наиболее серьёзных инцидентов – огнестрельное ранение, которое полицейский нанес мужчине в 2008 году в ходе расследования инцидента с домашним насилием (сообщалось, что раненый пытался отнять у полицейского пистолет). Также в 2006 году в ходе расследования инцидента с ножевым ранением, в котором участвовал Чавен с коллегами, был застрелен 42-летний местный житель. Кто из полицейских стрелял в погибшего, не установлено, но полицейские показали, что тогда жертва тоже пыталась выхватить пистолет.