Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-01T16:42
https://ria.ru/20200601/1572303870.html
Членов комиссий на голосовании по Конституции протестируют на COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/155838/86/1558388643_0:380:2821:1967_1036x0_80_0_0_49c0c5e2dc4dfa326bb2daec18ce3a1d.jpg
РИА Новости

Членов комиссий на голосовании по Конституции протестируют на COVID-19

16:42 01.06.2020
451
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Перед началом голосования по поправкам в конституцию планируется провести тестирование членов комиссий на коронавирус, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Перед началом голосования мы предполагаем провести повсеместное тестирование членов избирательной комиссии на наличие коронавирусной инфекции", - рассказала Памфилова на рабочем совещании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
4200012
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Элла ПамфиловаОбщество
Рекомендуем
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова рассказала о порядке голосования по Конституции на дому
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Памфилова: на голосовании по поправкам в Конституцию выдадут маски
Кабинка для голосования на избирательном участке
Памфилова рассказала о безопасности на участках при голосовании
Голосование
Участки для голосования по Конституции откроются за неделю
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время представления нового главы Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова в ЦИК России
ЦИК: проголосовать по Конституции будет безопаснее, чем сходить в магазин
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что надо вернуться к работе по поправкам в Конституцию
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Москве
ЦИК предложил провести голосование по Конституции в течение шести дней
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Глава ЦИК: голосования по поправкам в Конституцию по почте не будет
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Памфилова призвала минимизировать контакты при голосовании
Молодой человек держит Конституцию Российской Федерации
Путин прокомментировал выбор даты голосования по поправкам к Конституции
Павел Крашенинников
Крашенинников рассказал о выборе даты голосования по поправкам
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова: оттягивать голосование по поправкам в Конституцию не стоит
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил обеспечить безопасность на голосовании по Конституции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
Роспотребнадзор не против проведения голосования по Конституции 1 июля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44Росатом разработал новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
Лента новостейМолния