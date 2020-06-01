Членов комиссий на голосовании по Конституции протестируют на COVID-19

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Перед началом голосования по поправкам в конституцию планируется провести тестирование членов комиссий на коронавирус, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Перед началом голосования мы предполагаем провести повсеместное тестирование членов избирательной комиссии на наличие коронавирусной инфекции", - рассказала Памфилова на рабочем совещании.
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