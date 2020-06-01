ЦИК предложил провести голосование по Конституции в течение шести дней

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным предложила провести голосование по поправкам в конституцию в течение шести дней до основной объявленной даты.
"Мы предусмотрели и предлагаем провести голосование не только в тот день, дату которого вы назначите, но и в течение шести дней до этого основного дня голосования. То есть в общей сложности предлагаем, чтобы у наших граждан, потенциальных участников общероссийского голосования, была возможность проголосовать, когда им наиболее удобно, в течение семи дней", - сказала Памфилова
"Это то, что касается рассредоточения во времени, чтобы минимизировать контакты и свести практически к нулю возможность заражения при процессе голосования. Это позволит и избежать очередей и скопления людей на избирательных участках", - добавила она.