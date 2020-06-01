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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-01T16:41
https://ria.ru/20200601/1572303840.html
ЦИК предложил провести голосование по Конституции в течение шести дней
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570403253_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_bc7ee562f124583f4dec87ef2578cea7.jpg
РИА Новости

ЦИК предложил провести голосование по Конституции в течение шести дней

16:41 01.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАгитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Москве
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным предложила провести голосование по поправкам в конституцию в течение шести дней до основной объявленной даты.
"Мы предусмотрели и предлагаем провести голосование не только в тот день, дату которого вы назначите, но и в течение шести дней до этого основного дня голосования. То есть в общей сложности предлагаем, чтобы у наших граждан, потенциальных участников общероссийского голосования, была возможность проголосовать, когда им наиболее удобно, в течение семи дней", - сказала Памфилова
"Это то, что касается рассредоточения во времени, чтобы минимизировать контакты и свести практически к нулю возможность заражения при процессе голосования. Это позволит и избежать очередей и скопления людей на избирательных участках", - добавила она.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Вчера, 16:36Голосование по поправкам в Конституцию
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16700450
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