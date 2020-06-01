Путин прокомментировал выбор даты голосования по поправкам к Конституции

"Вы сейчас упомянули о сроке - 30 дней. Знаю, что многие юристы считают, что 30 дней уже состоялись, нам нет необходимости назначать еще срок в 30 дней. Но у меня, все-таки, на этот счет свое мнение есть, которое заключается в том, что нужно дать возможность людям, в этом смысл того, что сделал законодатель, принимая соответствующий закон, дать возможность людям все-таки сосредоточиться именно на поправках в основной закон - в конституцию", - сказал президент в ходе совещания с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.