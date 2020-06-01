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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-01T16:40
https://ria.ru/20200601/1572303800.html
Путин прокомментировал выбор даты голосования по поправкам к Конституции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570149017_0:108:1500:952_1036x0_80_0_0_37b4a7daa29d9b0658853556eb01a059.jpg
РИА Новости

Путин прокомментировал выбор даты голосования по поправкам к Конституции

16:40 01.06.2020
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© РИА Новости / Николай ХижнякМолодой человек держит Конституцию Российской Федерации
Молодой человек держит Конституцию Российской Федерации
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможной дате голосования по поправкам в конституцию, отметил, что необходимо, чтобы люди не отвлекались на окружающую ситуацию, в том числе на коронавирус.
"Вы сейчас упомянули о сроке - 30 дней. Знаю, что многие юристы считают, что 30 дней уже состоялись, нам нет необходимости назначать еще срок в 30 дней. Но у меня, все-таки, на этот счет свое мнение есть, которое заключается в том, что нужно дать возможность людям, в этом смысл того, что сделал законодатель, принимая соответствующий закон, дать возможность людям все-таки сосредоточиться именно на поправках в основной закон - в конституцию", - сказал президент в ходе совещания с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.
Путин подчеркнул, что это "важный документ сам по себе, поэтому нужно, чтобы люди принимали это решение вне зависимости от каких-либо текущих ситуаций, в том числе с коронавирусной инфекцией".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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