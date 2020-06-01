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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-01T18:40
https://ria.ru/20200601/1572303673.html
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам в Конституцию
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РИА Новости

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам в Конституцию

16:38 01.06.2020 (обновлено: 18:40 01.06.2020)
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля, заявил Владимир Путин.
Президент поручил руководителям ЦИК, Роспотребнадзора и регионов обеспечить полную безопасность на участках.

"Конечно, обращусь и к нашим гражданам, людям, с тем чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании, поскольку речь идет об Основном законе — Конституции, который лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни и наших детей сегодня", — сказал Путин.

Глава государства также связался с министром просвещения Сергеем Кравцовым, чтобы уточнить, не помешает ли проведение голосования в этот день сдаче единого госэкзамена, основной этап которого стартует 3 июля.
"Кравцов Сергей Сергеевич подтвердил, что это никак не будет мешать, наоборот, он даже рассчитывает на то, что проведение всероссийского голосования при использовании школьных помещений поможет затем при организации ЕГЭ", — отметил президент.
Позднее в Кремле сообщили, что Путин подписал указ о назначении 1 июля днем голосования по поправкам.
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Москве
Вчера, 16:41Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК предложил провести голосование по Конституции в течение шести дней
Ранее голосование по поправкам в Основной закон было назначено на 22 апреля, однако из-за распространения коронавирусной инфекции в конце марта Владимир Путин объявил о его переносе. Тогда президент подчеркнул, что новую дату определят на основе рекомендаций медиков и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.
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