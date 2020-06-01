Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам в Конституцию

"Конечно, обращусь и к нашим гражданам, людям, с тем чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании, поскольку речь идет об Основном законе — Конституции, который лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни и наших детей сегодня", — сказал Путин.