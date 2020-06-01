В МО готовы открыть парикмахерские, автокинотеатры и парки при музеях

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Правительство Московской области поэтапно ослабляет ограничения. Местные жители снова смогут брать книги в библиотеках, прогуливаться в парковых зонах при музеях и смотреть фильмы в автокинотеатрах. Кроме того, со среды планируется открыть и парикмахерские при условии, что санитарные нормы будут строго соблюдаться, сообщил телеканал " Правительство Московской области поэтапно ослабляет ограничения. Местные жители снова смогут брать книги в библиотеках, прогуливаться в парковых зонах при музеях и смотреть фильмы в автокинотеатрах. Кроме того, со среды планируется открыть и парикмахерские при условии, что санитарные нормы будут строго соблюдаться, сообщил телеканал " 360 ".

"В среду мы хотим открыть парикмахерские, для того чтобы они работали прозрачно, соблюдая все новые стандарты. Я обращаю внимание на то, что открывать-то открываем, но это новые стандарты", – отметил глава региона Андрей Воробьев.

Также в области к штатной работе готовятся поликлиники и больницы. Койки освобождаются, поскольку число заразившихся коронавирусом постепенно снижается. По словам губернатора, это займет от двух до трех недель.

В свою очередь областной министр культуры Елена Харламова рассказала , что с 1 июня региональные библиотеки начнут выдавать книги, а парковые зоны при музеях откроются для одиночных и семейных прогулок. Залы и помещения музеев будут проветривать каждые три часа и тщательно дезинфицировать. На пол нанесут разметку для соблюдения социальной дистанции.

Кроме того, пока кинотеатры закрыты, жители могут смотреть фильмы под открытым небом.