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Новости Подмосковья
2020-06-01T16:37
https://ria.ru/20200601/1572303597.html
В МО готовы открыть парикмахерские, автокинотеатры и парки при музеях
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572302205_0:0:3034:1707_1036x0_80_0_0_c561ea07911dd8b99968f3597a2dc68f.jpg
РИА Новости

В МО готовы открыть парикмахерские, автокинотеатры и парки при музеях

16:37 01.06.2020
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© РИА Новости / Варвара ГертьеРабота парикмахера в студии красоты
Работа парикмахера в студии красоты
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Правительство Московской области поэтапно ослабляет ограничения. Местные жители снова смогут брать книги в библиотеках, прогуливаться в парковых зонах при музеях и смотреть фильмы в автокинотеатрах. Кроме того, со среды планируется открыть и парикмахерские при условии, что санитарные нормы будут строго соблюдаться, сообщил телеканал "360".
"В среду мы хотим открыть парикмахерские, для того чтобы они работали прозрачно, соблюдая все новые стандарты. Я обращаю внимание на то, что открывать-то открываем, но это новые стандарты", – отметил глава региона Андрей Воробьев.
Также в области к штатной работе готовятся поликлиники и больницы. Койки освобождаются, поскольку число заразившихся коронавирусом постепенно снижается. По словам губернатора, это займет от двух до трех недель.
В свою очередь областной министр культуры Елена Харламова рассказала, что с 1 июня региональные библиотеки начнут выдавать книги, а парковые зоны при музеях откроются для одиночных и семейных прогулок. Залы и помещения музеев будут проветривать каждые три часа и тщательно дезинфицировать. На пол нанесут разметку для соблюдения социальной дистанции.
Кроме того, пока кинотеатры закрыты, жители могут смотреть фильмы под открытым небом.
"Мы планируем запустить автокинотеатры в Одинцове, Балашихе, Домодедове, Истре и Пушкине. Этот формат позволит обеспечить безопасный просмотр кино для зрителей", – добавила Харламова.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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