В Вологодской области начнут первый этап снятия ограничений по COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Первый этап снятия ограничений из-за COVID-19 в Вологодской области начнется 2 июня, действие масочного режима будет продолжено, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время онлайн-трансляции заседания оперативного штаба.
"С завтрашнего дня снимаем первую волну ограничений. Работа всех открытых предприятий будет возможна лишь при следовании указаниям Роспотребнадзора. Обязательно должны соблюдаться масочный режим и режим социальной дистанции", - сказал Кувшинников.
Он подчеркнул, что "это не отмена всех ограничений, а один из первых шагов к привычному образу жизни". Будет разрешена работы магазинов по торговле строительными товарами, мебелью и бытовой техникой, открыты предприятия сферы услуг, разрешат занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе.
Также со 2 июня начнется работа межмуниципального общественного транспорта и будут возобновлены авиаперелеты.
В Вологодской области коронавирусной инфекцией заболели 952 человек, выздоровели 357, погибли семь человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.