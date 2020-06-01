В Вологодской области начнут первый этап снятия ограничений по COVID-19

Он подчеркнул, что "это не отмена всех ограничений, а один из первых шагов к привычному образу жизни". Будет разрешена работы магазинов по торговле строительными товарами, мебелью и бытовой техникой, открыты предприятия сферы услуг, разрешат занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе.