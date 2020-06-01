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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T16:36
https://ria.ru/20200601/1572303451.html
В Вологодской области начнут первый этап снятия ограничений по COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/155722/39/1557223913_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_a647f2b6daec0ae3149340cb6eee5589.jpg
РИА Новости

В Вологодской области начнут первый этап снятия ограничений по COVID-19

16:36 01.06.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Первый этап снятия ограничений из-за COVID-19 в Вологодской области начнется 2 июня, действие масочного режима будет продолжено, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время онлайн-трансляции заседания оперативного штаба.
"С завтрашнего дня снимаем первую волну ограничений. Работа всех открытых предприятий будет возможна лишь при следовании указаниям Роспотребнадзора. Обязательно должны соблюдаться масочный режим и режим социальной дистанции", - сказал Кувшинников.
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Он подчеркнул, что "это не отмена всех ограничений, а один из первых шагов к привычному образу жизни". Будет разрешена работы магазинов по торговле строительными товарами, мебелью и бытовой техникой, открыты предприятия сферы услуг, разрешат занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе.
Также со 2 июня начнется работа межмуниципального общественного транспорта и будут возобновлены авиаперелеты.
В Вологодской области коронавирусной инфекцией заболели 952 человек, выздоровели 357, погибли семь человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вологодская областьОбщество
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