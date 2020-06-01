ЦИК: проголосовать по Конституции будет безопаснее, чем сходить в магазин

"Все эти меры позволят обеспечить участникам голосования, то есть тем, кто решит принять участие в голосовании, это будет даже более безопасно, чем принимать участие в других уже разрешенных мероприятиях, ну точно безопаснее, чем сходить в тот же магазин", - заявила Памфилова на рабочем совещании с президентом РФ.