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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-01T17:01
https://ria.ru/20200601/1572303361.html
ЦИК: проголосовать по Конституции будет безопаснее, чем сходить в магазин
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РИА Новости

ЦИК: проголосовать по Конституции будет безопаснее, чем сходить в магазин

16:35 01.06.2020 (обновлено: 17:01 01.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время представления нового главы Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова в ЦИК России
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время представления нового главы Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова в ЦИК России
© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Проголосовать по поправкам в Конституцию будет безопаснее, чем сходить в магазин, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Все эти меры позволят обеспечить участникам голосования, то есть тем, кто решит принять участие в голосовании, это будет даже более безопасно, чем принимать участие в других уже разрешенных мероприятиях, ну точно безопаснее, чем сходить в тот же магазин", - заявила Памфилова на рабочем совещании с президентом РФ.
Она также отметила, что голосование будет проходить при тотальном общественном наблюдении, а в двух-трех регионах может быть осуществлено дистанционное электронное голосование.
Памфилова отметила, что на входах в участки будет место для измерения температуры и дезинфекции рук.
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Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник Путин на совещании объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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