Памфилова: на голосовании по поправкам в Конституцию выдадут маски

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Все участники общероссийского голосования по поправкам в конституцию будут обеспечены масками, перчатками и одноразовыми ручками, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Всё участники голосования и члены комиссии, и наблюдатели, и представители СМИ будут обеспечены, мы за это отвечает, мы это гарантируем, средствами индивидуальной защиты, обязательно маска, обязательно перчатки, и даже мы всех обеспечим одноразовыми ручками. Это мы берём на себя", - сказала Памфилова на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.