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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-01T16:43
https://ria.ru/20200601/1572303331.html
Памфилова: на голосовании по поправкам в Конституцию выдадут маски
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568213374_0:84:1440:894_1036x0_80_0_0_9376cff1f11cbab4298810aa32730c73.jpg
РИА Новости

Памфилова: на голосовании по поправкам в Конституцию выдадут маски

16:35 01.06.2020 (обновлено: 16:43 01.06.2020)
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© Фото : пресс-служба ЦИКПредседатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
© Фото : пресс-служба ЦИК
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Все участники общероссийского голосования по поправкам в конституцию будут обеспечены масками, перчатками и одноразовыми ручками, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Всё участники голосования и члены комиссии, и наблюдатели, и представители СМИ будут обеспечены, мы за это отвечает, мы это гарантируем, средствами индивидуальной защиты, обязательно маска, обязательно перчатки, и даже мы всех обеспечим одноразовыми ручками. Это мы берём на себя", - сказала Памфилова на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
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Голосование по поправкам в КонституциюВладимир ПутинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Элла ПамфиловаОбщество
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