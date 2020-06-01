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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-01T16:36
https://ria.ru/20200601/1572303303.html
Путин рассказал о подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572096483_0:92:3034:1799_1036x0_80_0_0_5da87c76956524d0f1ae1b78f3ec3f12.jpg
РИА Новости

Путин рассказал о подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию

16:36 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Нужно 30 дней с момента объявления даты голосования по конституции, необходимо отработать механизмы безопасности граждан на фоне коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам нужно 30 дней с момента объявления еще для решения некоторых вопросов, в данном случае, технического характера, но не только. Что имею в виду: мы сейчас возвращаемся к нормальному ритму жизни, многие предприятия возобновляют свою работу, все это проходит под знаком требований соблюдения определенных правил, связанных с коронавирусной инфекцией, и нам нужно отработать некий механизм", - сказал Путин в ходе рабочего совещания.
"Надо сделать так, чтобы в жизнь наших граждан естественным образом вошли эти требования, чтобы все к ним привыкли, и чтобы было достаточно необходимых материалов, средств защиты в самом широком смысле этого слова, то есть чтобы просто мы выработали эти правила поведения. И используя эти правила, уже организовали бы и общероссийское голосование по поправкам в конституцию", - пояснил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Голосование по поправкам в КонституциюКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Конституция РФВладимир Путин
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