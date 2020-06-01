Путин рассказал о подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию

"Нам нужно 30 дней с момента объявления еще для решения некоторых вопросов, в данном случае, технического характера, но не только. Что имею в виду: мы сейчас возвращаемся к нормальному ритму жизни, многие предприятия возобновляют свою работу, все это проходит под знаком требований соблюдения определенных правил, связанных с коронавирусной инфекцией, и нам нужно отработать некий механизм", - сказал Путин в ходе рабочего совещания.

"Надо сделать так, чтобы в жизнь наших граждан естественным образом вошли эти требования, чтобы все к ним привыкли, и чтобы было достаточно необходимых материалов, средств защиты в самом широком смысле этого слова, то есть чтобы просто мы выработали эти правила поведения. И используя эти правила, уже организовали бы и общероссийское голосование по поправкам в конституцию", - пояснил он.