Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
2020-06-01T16:31
https://ria.ru/20200601/1572303022.html
Эксперт оценил влияние беспорядков на президентскую гонку в США
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572282039_0:260:3024:1961_1036x0_80_0_0_8a861e1acd2cb7f8735e430235b8c29a.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил влияние беспорядков на президентскую гонку в США

16:31 01.06.2020
1104
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСолдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Солдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
Солдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Протесты в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции добавят неопределенности в президентскую гонку, считает экс-сенатор штата Пенсильвания, партнер юридической фирмы Marks & Sokolov Брюс Маркс.
"Убийство Флойда отвлекло внимание от охватившей Америку пандемии COVID-19, добавив еще больше неопределенности президентской кампании 2020 года", - сказал Маркс РИА Новости.
Он отметил разные подходы президента-республиканца Дональда Трампа и его наиболее вероятного соперника Джо Байдена. Трамп осудил убийство Флойда и призвал к задержанию как виновных полицейских, так и участников беспорядков. Маркс, являющийся сторонником Трампа, считает также, что Байден в недостаточной мере осудил беспорядки.
Маркс отметил также использование с обеих сторон жестких выражений, часто политизированных. Трамп использовал ряд эпитетов, в том числе "головорезы". В свою очередь, демократы говорили о том, что насилие подстрекают "внешние агитаторы", то есть приезжие из других штатов активисты, не гнушающиеся насилием и намеренные перехватить тематику протеста в своих интересах. Но "внешние агитаторы" - особенно неудачное выражение, поскольку в 1960-е его часто использовали как антисемитское оскорбление в адрес активистов, часто евреев, которые приезжали в южные штаты помогать афроамериканцам бороться за свои гражданские права и голосовать на выборах.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.
Солдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Вчера, 13:28
В Госдуме прокомментировали беспорядки в США
362110
Обсудить 0
Президентские выборы в США - 2020Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
Рекомендуем
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
В Нью-Йорке ввели комендантский час
Солдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Эксперт прокомментировал протесты в США
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Независимые судмедэксперты назвали причину смерти Джорджа Флойда
Пекин
Китай обещал решительный отпор действиям США, подрывающим его интересы
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Названа причина смерти Джорджа Флойда
Кадры смертельного задержания полицейскими Джорджа Флойда
Две судьбы, изменившие Америку: Джордж Флойд и Дерек Чавен
Акция протеста в городе Окленд в штате Калифорния, США
Журналист из США оценил слова о причастности России к беспорядкам
Марк Цукерберг
Работники Facebook протестуют из-за отказа Цукерберга удалять пост Трампа
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
В Миннеаполисе журналисты DW попали под обстрел со стороны полицейских
Протестующие в Миннеаполисе
СМИ: Трамп в резкой форме обратился к губернаторам из-за протестов
Военнослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Богдан Вечирко
Стали известны подробности о въехавшем в толпу в Миннеаполисе украинце
Солдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе
В Госдуме прокомментировали беспорядки в США
Участники акции протеста в Вашингтоне
Громят магазины, бьют витрины: беспорядки в США
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
МИД резко ответил на заявления о "причастности" России к протестам в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44Росатом разработал новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
02:19Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
Лента новостейМолния