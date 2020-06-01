Эксперт оценил влияние беспорядков на президентскую гонку в США

Маркс отметил также использование с обеих сторон жестких выражений, часто политизированных. Трамп использовал ряд эпитетов, в том числе "головорезы". В свою очередь, демократы говорили о том, что насилие подстрекают "внешние агитаторы", то есть приезжие из других штатов активисты, не гнушающиеся насилием и намеренные перехватить тематику протеста в своих интересах. Но "внешние агитаторы" - особенно неудачное выражение, поскольку в 1960-е его часто использовали как антисемитское оскорбление в адрес активистов, часто евреев, которые приезжали в южные штаты помогать афроамериканцам бороться за свои гражданские права и голосовать на выборах.