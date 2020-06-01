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2020-06-01T16:29
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Мантуров переговорил с Путиным и Мишустиным
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РИА Новости

Мантуров переговорил с Путиным и Мишустиным

16:29 01.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров . Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на встрече с депутатами Госдумы от "Единой России" сообщил, что пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Михаилом Мишустиным, но подробностей не привел.
В ходе онлайн-общения с депутатами, которое проходило в рамках подготовки к правительственному часу, Мантуров вынужден был отлучиться на некоторое время. По его словам, позвонил президент. Депутаты с пониманием отнеслись к просьбе министра.
"Прошу прошения, там дискуссия была трёх членов правительства вместе с президентом и премьером", - сказал Мантуров, вернувшись.
На уточняющий вопрос главы фракции ЕР Сергея Неверова, "все ли хорошо", министр ответил утвердительно, но тему дискуссии не раскрыл.
"Не под камеры", - ответил он.
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Михаил МишустинДенис МантуровГосдума РФЕдиная РоссияВладимир ПутинПолитика
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