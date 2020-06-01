ФНС откроет налоговые для личного приема граждан по записи

"С 15 июня ФНС России открывает налоговые инспекции для личного приема. С учетом эпидемиологической обстановки обратиться в налоговую можно по предварительной записи", - говорится в сообщении. Записаться на прием можно с понедельника, 1 июня, с помощью сервиса "Онлайн-запись на приём в инспекцию" или через единый контакт-центр ФНС.