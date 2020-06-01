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ФНС откроет налоговые для личного приема граждан по записи
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РИА Новости

ФНС откроет налоговые для личного приема граждан по записи

16:29 01.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 15 июня открывает налоговые инспекции для личного приема по предварительной записи, сообщается на сайте службы.
"С 15 июня ФНС России открывает налоговые инспекции для личного приема. С учетом эпидемиологической обстановки обратиться в налоговую можно по предварительной записи", - говорится в сообщении. Записаться на прием можно с понедельника, 1 июня, с помощью сервиса "Онлайн-запись на приём в инспекцию" или через единый контакт-центр ФНС.
"ФНС России напоминает, что при посещении налогового органа обязательно ношение средств индивидуальной защиты в соответствии с правилами, принятыми в субъекте Российской Федерации", - отмечается в сообщении.
Как сообщается на сайте ФНС России, ведомство приостанавливало личный прием и обслуживание налогоплательщиков с 30 марта до особого распоряжения в налоговых инспекциях и их подразделениях. В конце марта глава ФНС Даниил Егоров призвал россиян пользоваться онлайн-сервисами и бесплатным колл-центром при необходимости решить какие-либо налоговые вопросы.
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Даниил ЕгоровФедеральная налоговая служба (ФНС России)Общество
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