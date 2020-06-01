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2020-06-01T16:29
https://ria.ru/20200601/1572302822.html
Более 80% россиян за введение мер поддержки для беременных, показал опрос
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РИА Новости

Более 80% россиян за введение мер поддержки для беременных, показал опрос

16:29 01.06.2020
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© Fotolia / Max TacticВрач делает узи беременной женщине
Врач делает узи беременной женщине
© Fotolia / Max Tactic
Врач делает узи беременной женщине. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Больше 80% россиян поддерживают предложение Общественной палаты РФ распространить меры поддержки семей с детьми на беременных, свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на сайте ОП РФ.
"Особую тревогу сейчас вызывает демографическая ситуация, которая ухудшается с каждым годом. Поэтому дополнительно к принятым мерам поддержки семей с детьми в возрасте до 16 лет мы предложили поддержать важнейшие социально-демографические группы — беременных женщин, детей старше 16 лет и детей из многодетных семей. Уже на следующий день предложение помочь беременным женщинам поддержали в Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви. А поддержать детей в возрасте от 16 до 18 лет предложила правительству Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка", — цитирует сайт слова заместителя председателя Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергея Рыбальченко.
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Всего в исследовании приняли участие, как сообщается на сайте, более восьми тысяч человек.
"Результаты исследования показали, что предложения общественников получили поддержку у более 80% участников опроса. Необходимость поддержки беременных женщин отметили 81–88% опрошенных, а максимальное одобрение получили меры поддержки многодетных семей — 89%", - говорится на сайте.
Предложение распространить на детей в возрасте от 16 до 18 лет, а также на обучающихся по очной форме студентов все меры поддержки, которые принятых в отношении детей в возрасте от трех до 16 лет, по результатам опроса, поддержали 83% респондентов.
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РоссияАнна КузнецоваОбщественная палата РФОбщество
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