Более 80% россиян за введение мер поддержки для беременных, показал опрос

Всего в исследовании приняли участие, как сообщается на сайте, более восьми тысяч человек.

Предложение распространить на детей в возрасте от 16 до 18 лет, а также на обучающихся по очной форме студентов все меры поддержки, которые принятых в отношении детей в возрасте от трех до 16 лет, по результатам опроса, поддержали 83% респондентов.