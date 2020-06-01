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Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
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РИА Новости

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

16:27 01.06.2020 (обновлено: 00:20 02.06.2020)
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© NASA / Solar Dynamics Observatory/Joy NgВспышка М-класса на Солнце. 29 мая 2020
Вспышка М-класса на Солнце. 29 мая 2020
© NASA / Solar Dynamics Observatory/Joy Ng
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Обсерватория солнечной динамики (SDO) зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Это была вспышка М-класса, которую астрономы классифицируют как среднюю из больших. По словам ученых, испускаемое излучение слишком мало, чтобы напрямую повлиять на здоровье людей. В то же время из-за вспышек может ухудшиться качество сотовой связи и сигнала GPS.
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Появление вспышек и пятен на Солнце после длительной паузы в активности звезды может указывать на начало нового солнечного цикла. После солнечного минимума активность возрастает и вспышек становится все больше, однако установить их количество ученые могут только после нескольких месяцев наблюдений. Это процесс занимает как минимум полгода — прямо сейчас ученые могут точно оценить, насколько активно относительно других периодов Солнце было в октябре 2019 года.
Исследователи отмечают, что зафиксированный рост солнечной активности не означает, что через месяц число вспышек не вернется к прежним значениям.
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