Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Обсерватория солнечной динамики (SDO) зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Это была вспышка М-класса, которую астрономы классифицируют как среднюю из больших. По словам ученых, испускаемое излучение слишком мало, чтобы напрямую повлиять на здоровье людей. В то же время из-за вспышек может ухудшиться качество сотовой связи и сигнала GPS.
Появление вспышек и пятен на Солнце после длительной паузы в активности звезды может указывать на начало нового солнечного цикла. После солнечного минимума активность возрастает и вспышек становится все больше, однако установить их количество ученые могут только после нескольких месяцев наблюдений. Это процесс занимает как минимум полгода — прямо сейчас ученые могут точно оценить, насколько активно относительно других периодов Солнце было в октябре 2019 года.
Исследователи отмечают, что зафиксированный рост солнечной активности не означает, что через месяц число вспышек не вернется к прежним значениям.