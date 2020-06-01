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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T16:25
https://ria.ru/20200601/1572302597.html
Более двухсот работников завода в Удмуртии отправили на самоизоляцию
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

Более двухсот работников завода в Удмуртии отправили на самоизоляцию

16:25 01.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
УФА, 1 июн - РИА Новости. Более 200 человек - работников Чепецкого механического завода в Удмуртии, а также дочерних обществ и подрядных организаций - отправили на самоизоляцию из-за подозрения у нескольких жителей города Глазова коронавирусной инфекции, сообщает завод.
В сообщении говорится, что "в связи с подозрением у ряда жителей Глазова на заражение коронавирусной инфекцией, территориальный отдел Роспотребнадзора совместно с межрегиональным управлением медико-биологического агентства проводит эпидемиологическое расследование: устанавливается круг контактных лиц первой и второй линии".
"По второй линии контактов определено 62 работника "ЧМЗ", 153 сотрудника дочерних обществ и подрядных организаций. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для недопущения заноса инфекции на предприятие и её последующего возможного массового распространения, сохранения здоровья работников и коллектива, все вошедшие в число контактов оперативно с 1 июня выведены на самоизоляцию, их пропуска заблокированы", - сообщает Чепецкий механический завод.
Ранее СМИ сообщали, что заводчане не смогли утром попасть на завод. Сообщалось, что на проходной висели списки сотрудников, которые должны отправиться на самоизоляцию по коронавирусу.
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На заводе пояснили, что не всех работников предприятия и дочерних обществ удалось предупредить заблаговременно, поскольку расследование началось в ночь на 1 июня. "Некоторые узнали о выводе на самоизоляцию только утром на проходной, списки были составлены к началу смены. Администрация предприятия приносит извинения за причиненные неудобства. В ближайшее время у выведенных на самоизоляцию сотрудников "ЧМЗ", дочерних обществ и подрядных организаций возьмут анализы на коронавирус. После получения результатов будет принято решение о допуске работников на территорию предприятия или продлении периода самоизоляции", - сообщает предприятие, отмечая, что на период вынужденной самоизоляции работникам акционерного общества "ЧМЗ" заработная плата сохраняется.
АО "Чепецкий механический завод" входит в структуру топливной компании "ТВЭЛ" Госкорпорации "Росатом" и является одним из мировых лидеров в производстве изделий из циркония и его сплавов, природного и обедненного урана, металлического кальция и является одним из ключевых в технологической цепочке изготовления топлива, конструкционных материалов и изделий для атомной энергетики.
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По данным минздрава Удмуртии, в регионе на 1 июня зарегистрировано 717 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, 18 человек скончались, 396 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чепецкий механический заводФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Удмуртская Республика (Удмуртия)ГлазовТВЭЛ
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