Более двухсот работников завода в Удмуртии отправили на самоизоляцию

УФА, 1 июн - РИА Новости. Более 200 человек - работников Более 200 человек - работников Чепецкого механического завода в Удмуртии, а также дочерних обществ и подрядных организаций - отправили на самоизоляцию из-за подозрения у нескольких жителей города Глазова коронавирусной инфекции, сообщает завод.

В сообщении говорится, что "в связи с подозрением у ряда жителей Глазова на заражение коронавирусной инфекцией, территориальный отдел Роспотребнадзора совместно с межрегиональным управлением медико-биологического агентства проводит эпидемиологическое расследование: устанавливается круг контактных лиц первой и второй линии".

"По второй линии контактов определено 62 работника "ЧМЗ", 153 сотрудника дочерних обществ и подрядных организаций. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для недопущения заноса инфекции на предприятие и её последующего возможного массового распространения, сохранения здоровья работников и коллектива, все вошедшие в число контактов оперативно с 1 июня выведены на самоизоляцию, их пропуска заблокированы", - сообщает Чепецкий механический завод.

Ранее СМИ сообщали, что заводчане не смогли утром попасть на завод. Сообщалось, что на проходной висели списки сотрудников, которые должны отправиться на самоизоляцию по коронавирусу.

На заводе пояснили, что не всех работников предприятия и дочерних обществ удалось предупредить заблаговременно, поскольку расследование началось в ночь на 1 июня. "Некоторые узнали о выводе на самоизоляцию только утром на проходной, списки были составлены к началу смены. Администрация предприятия приносит извинения за причиненные неудобства. В ближайшее время у выведенных на самоизоляцию сотрудников "ЧМЗ", дочерних обществ и подрядных организаций возьмут анализы на коронавирус. После получения результатов будет принято решение о допуске работников на территорию предприятия или продлении периода самоизоляции", - сообщает предприятие, отмечая, что на период вынужденной самоизоляции работникам акционерного общества "ЧМЗ" заработная плата сохраняется.

АО "Чепецкий механический завод" входит в структуру топливной компании " ТВЭЛ " Госкорпорации " Росатом " и является одним из мировых лидеров в производстве изделий из циркония и его сплавов, природного и обедненного урана, металлического кальция и является одним из ключевых в технологической цепочке изготовления топлива, конструкционных материалов и изделий для атомной энергетики.

По данным минздрава Удмуртии, в регионе на 1 июня зарегистрировано 717 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, 18 человек скончались, 396 человек выздоровели.