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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T22:57
https://ria.ru/20200601/1572302536.html
Мантуров рассказал, когда может появиться вакцина от COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571944052_0:316:3072:2044_1036x0_80_0_0_aa78adafa4682c05186ecc8b9bacf128.jpg
РИА Новости

Мантуров рассказал, когда может появиться вакцина от COVID-19

16:41 01.06.2020 (обновлено: 22:57 01.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПроизводственный корпус лаборатории
Производственный корпус лаборатории
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Ученые делают все возможное для скорейшего появления вакцины от коронавируса, но точные сроки ее выпуска назвать нельзя, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Я не решусь заниматься самоуспокоением и успокоением ваших читателей", — сказал он.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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Минздрав: образцы вакцины от COVID могут быть доступны в августе-сентябре
Министр пообещал навестить российских разработчиков, чтобы убедиться, все ли выполнено для результативной работы и возможного получения первой вакцины до конца года.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявили более 5,9 миллиона случаев заболевания, свыше 367 тысяч человек скончались.
В России общее число выявленных заболевших составляет 414 878 человек, умерли от болезни 4855 человек, выздоровели 175,8 тысячи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете проводит исследование
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыДенис МантуровВОЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
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