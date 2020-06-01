Мантуров рассказал, когда может появиться вакцина от COVID-19

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Ученые делают все возможное для скорейшего появления вакцины от коронавируса, но точные сроки ее выпуска назвать нельзя, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга Ученые делают все возможное для скорейшего появления вакцины от коронавируса, но точные сроки ее выпуска назвать нельзя, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров

"Я не решусь заниматься самоуспокоением и успокоением ваших читателей", — сказал он.

Министр пообещал навестить российских разработчиков, чтобы убедиться, все ли выполнено для результативной работы и возможного получения первой вакцины до конца года.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявили более 5,9 миллиона случаев заболевания, свыше 367 тысяч человек скончались.

В России общее число выявленных заболевших составляет 414 878 человек, умерли от болезни 4855 человек, выздоровели 175,8 тысячи.