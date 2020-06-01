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Религия и мировоззрение
2020-06-01T16:23
https://ria.ru/20200601/1572302447.html
Папа Франциск назначил архиепископа д'Аниелло новым нунцием в России
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571615453_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_09b4b23ed914237825cbbac74edf4681.jpg
РИА Новости

Папа Франциск назначил архиепископа д'Аниелло новым нунцием в России

16:23 01.06.2020
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© РИА Новости / Servizio Fotografico Vaticano / Перейти в фотобанкПапа Франциск проводит мессу в память о столетии со дня рождения святого Иоанна Павла II в Базилике Святого Петра
Папа Франциск проводит мессу в память о столетии со дня рождения святого Иоанна Павла II в Базилике Святого Петра
© РИА Новости / Servizio Fotografico Vaticano
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ВАТИКАН, 1 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск назначил апостольским нунцием (послом Ватикана) в России титулярного архиепископа Джованни д'Аниелло, сообщила в понедельник служба печати Святого престола.
Д'Аниелло родился 5 января 1955 года в городе Аверса на юге Италии. В 23 года был рукоположен в священники. После получения степени доктора канонического права в 1983 году поступил на дипломатическую службу Святого престола.
Занимал различные должности в апостольских нунциатурах в Бурунди, Таиланде, Ливане, Бразилии. В декабре 2001 года получил назначение папским представителем в Демократической Республике Конго. После рукоположения в епископы в 2002 году стал апостольским нунцием в этой африканской стране. В сентябре 2010 года папа Бенедикт XVI назначил его нунцием в Таиланде и Камбодже и одновременно апостольским делегатом в Мьянме и Лаосе. С февраля 2012 года д'Аниелло был апостольским нунцием в Бразилии.
Д'Аниелло считается одним из наиболее опытных сотрудников внешнеполитического ведомства Святого престола. Как стало известно РИА Новости из дипломатических источников в Ватикане, в Римской курии с большим вниманием отнеслись к вопросу о назначении нового нунция в Москве. "Определенную роль при этом, по-видимому, сыграл тот факт, что этот дипломат долгое время работал в Бразилии, которую, несмотря на значительное преобладание христиан среди населения, отличает большое религиозное разнообразие", - указали источники.
Предшественник д'Аниелло итальянский архиепископ Челестино Мильоре, который возглавлял дипломатическую миссию Святого престола в РФ с мая 2016 года, в январе был назначен папой Франциском апостольским нунцием во Франции.
Папа римский Франциск в Ватикане
31 мая, 14:08Религия и мировоззрение
Папа римский впервые за три месяца обратился к верующим из окна дворца
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Религия и мировоззрениеРелигияПапа РимскийНовости - Религия и мировоззрениеАверсБенедикт XVI (Йозеф Ратцингер)МоскваВатиканЛаосВ мире
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