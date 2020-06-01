Папа Франциск назначил архиепископа д'Аниелло новым нунцием в России

Папа Франциск проводит мессу в память о столетии со дня рождения святого Иоанна Павла II в Базилике Святого Петра

ВАТИКАН, 1 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск назначил апостольским нунцием (послом Ватикана) в России титулярного архиепископа Джованни д'Аниелло, сообщила в понедельник служба печати Святого престола.

Д'Аниелло родился 5 января 1955 года в городе Аверса на юге Италии. В 23 года был рукоположен в священники. После получения степени доктора канонического права в 1983 году поступил на дипломатическую службу Святого престола.

Занимал различные должности в апостольских нунциатурах в Бурунди, Таиланде, Ливане, Бразилии. В декабре 2001 года получил назначение папским представителем в Демократической Республике Конго. После рукоположения в епископы в 2002 году стал апостольским нунцием в этой африканской стране. В сентябре 2010 года папа Бенедикт XVI назначил его нунцием в Таиланде и Камбодже и одновременно апостольским делегатом в Мьянме и Лаосе. С февраля 2012 года д'Аниелло был апостольским нунцием в Бразилии.

Д'Аниелло считается одним из наиболее опытных сотрудников внешнеполитического ведомства Святого престола. Как стало известно РИА Новости из дипломатических источников в Ватикане, в Римской курии с большим вниманием отнеслись к вопросу о назначении нового нунция в Москве. "Определенную роль при этом, по-видимому, сыграл тот факт, что этот дипломат долгое время работал в Бразилии, которую, несмотря на значительное преобладание христиан среди населения, отличает большое религиозное разнообразие", - указали источники.