ЦИК назвал оптимальную дату для голосования по поправкам в Конституцию

По ее словам, решение о дате голосования нужно принимать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и других специалистов, а также с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. Памфилова напомнила, что 3 июля начинается ЕГЭ, а многие избирательные участки расположены в школах.