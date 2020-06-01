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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-01T16:42
https://ria.ru/20200601/1572302367.html
ЦИК назвал оптимальную дату для голосования по поправкам в Конституцию
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570403718_9:384:2967:2048_1036x0_80_0_0_ce79fcaf182012e534fcd5f8af191aed.jpg
РИА Новости

ЦИК назвал оптимальную дату для голосования по поправкам в Конституцию

16:22 01.06.2020 (обновлено: 16:42 01.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАгитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Агитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала 1 июля оптимальным днем для голосования по поправкам в Конституцию.
По ее словам, решение о дате голосования нужно принимать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и других специалистов, а также с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. Памфилова напомнила, что 3 июля начинается ЕГЭ, а многие избирательные участки расположены в школах.

"Перед началом голосования мы предполагаем провести повсеместное тестирование членов избирательной комиссии на наличие коронавирусной инфекции", — сказала она на рабочем совещании с президентом, добавив, что всех голосующих обеспечат масками, перчатками и одноразовыми ручками.

В конце марта Владимир Путин в связи с распространением коронавирусной инфекции объявил о переносе голосования по поправкам в Основой закон, которое изначально должно было пройти 22 апреля. Тогда он отметил, что новую дату определят на основе рекомендаций медиков.
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