ЦИК назвал оптимальную дату для голосования по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала 1 июля оптимальным днем для голосования по поправкам в Конституцию.
По ее словам, решение о дате голосования нужно принимать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и других специалистов, а также с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. Памфилова напомнила, что 3 июля начинается ЕГЭ, а многие избирательные участки расположены в школах.
"Перед началом голосования мы предполагаем провести повсеместное тестирование членов избирательной комиссии на наличие коронавирусной инфекции", — сказала она на рабочем совещании с президентом, добавив, что всех голосующих обеспечат масками, перчатками и одноразовыми ручками.
В конце марта Владимир Путин в связи с распространением коронавирусной инфекции объявил о переносе голосования по поправкам в Основой закон, которое изначально должно было пройти 22 апреля. Тогда он отметил, что новую дату определят на основе рекомендаций медиков.