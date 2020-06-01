Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-01T16:48
https://ria.ru/20200601/1572302342.html
Путин призвал не смешивать голосование по поправкам в Конституцию и парад
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572301892_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0a480fac8569f9758f456aeaf49edcd3.jpg
РИА Новости

Путин призвал не смешивать голосование по поправкам в Конституцию и парад

16:21 01.06.2020 (обновлено: 16:48 01.06.2020)
1444
© Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отрицательно отозвался об идее провести голосование по поправкам в Конституцию РФ в день Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: по словам главы государства, не надо ничего смешивать, это отдельная веха в жизни страны.
"Были даже идеи провести, я знаю, мне коллеги говорили об этом, провести это голосование прям в день Парада. Не надо ничего смешивать, это отдельная крупная веха в жизни страны", - сказал президент на совещании с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.
Путин добавил, что Парад - это "святое дело, не будем его ни с чем смешивать, в том числе с голосованием по конституции".
"Мне кажется, и экономить тоже на этом не надо, потому что один из побудительных мотивов проведения в день (Парада - ред.) - это экономия средств, поскольку это тоже нерабочий день. На этом точно не будем экономить", - заключил глава государства.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Вчера, 16:47Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова рассказала о порядке голосования по Конституции на дому
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.
В конце мая Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
21630013
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФВладимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова: оттягивать голосование по поправкам в Конституцию не стоит
Сенатор Алексей Пушков
Пушков прокомментировал планы Трампа пригласить Россию на саммит G7
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Москве
В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
В Южной Корее прокомментировали планы Трампа пригласить ее на саммит G7
Американские флаги в Вашингтоне
Эксперт: США могут начать "подкупать" Россию для противостояния с Китаем
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что надо вернуться к работе по поправкам в Конституцию
Производство медицинских масок и респираторов в технополисе Москва
Россия не планирует больше закупать маски в Китае
Военнослужащий Ливийской национальной армии
Армия Хафтара восстановила контроль над городом аль-Асабиа
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
СМИ: способное достроить Nord Stream 2 судно обрело нового владельца
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп проинформировал Путина о своей идее проведения саммита G7
Вспышка М-класса на Солнце. 29 мая 2020
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
Историк призвал отменить постановление об осуждении пакта 1939 года
Богдан Вечирко
Стали известны подробности о въехавшем в толпу в Миннеаполисе украинце
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
МИД резко ответил на заявления о "причастности" России к протестам в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44Росатом разработал новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
02:19Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
Лента новостейМолния