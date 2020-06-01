Путин призвал не смешивать голосование по поправкам в Конституцию и парад

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин отрицательно отозвался об идее провести голосование по поправкам в Конституцию РФ в день Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: по словам главы государства, не надо ничего смешивать, это отдельная веха в жизни страны.

"Были даже идеи провести, я знаю, мне коллеги говорили об этом, провести это голосование прям в день Парада. Не надо ничего смешивать, это отдельная крупная веха в жизни страны", - сказал президент на совещании с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

Путин добавил, что Парад - это "святое дело, не будем его ни с чем смешивать, в том числе с голосованием по конституции".

"Мне кажется, и экономить тоже на этом не надо, потому что один из побудительных мотивов проведения в день (Парада - ред.) - это экономия средств, поскольку это тоже нерабочий день. На этом точно не будем экономить", - заключил глава государства.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.