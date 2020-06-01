В Бельгии полиция освободила мальчика, похищенного более месяца назад

БРЮССЕЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Полиция бельгийского города Генк освободила в понедельник 13-летнего мальчика, похищенного более месяца назад, говорится в сообщении федеральной полиции Полиция бельгийского города Генк освободила в понедельник 13-летнего мальчика, похищенного более месяца назад, говорится в сообщении федеральной полиции Бельгии

"В результате активного и подробного расследования были установлены подозреваемые, ребенок был освобожден в хорошем состоянии здоровья в ночь на 1 июня", - отметили в полиции.

Согласно сообщению, ребенок был похищен прямо из дома вооруженными людьми в масках в ночь на 21 апреля и находился в руках преступников 42 дня. Похитители требовали у семьи мальчика выкуп и дважды за это время представляли доказательства того, что ребенок по-прежнему жив.

Франции и США. Для его освобождения полиции потребовалось провести серию обысков, в том числе в Антверпене Лимбурге , семь подозреваемых были задержаны. Бельгийская полиция в рамках расследования также обращалась за содействием к коллегам в Нидерландах