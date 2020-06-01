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2020-06-01T16:14
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Глава СК проконтролирует дело об убийстве девочки в Красноярском крае
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РИА Новости

Глава СК проконтролирует дело об убийстве девочки в Красноярском крае

16:14 01.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве 12-летней девочки, пропавшей в Красноярском крае, сообщается на сайте Следственного комитета.
Ранее стало известно, что вечером 30 мая в деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края 12-летняя девочка со своей 10-летней сестрой пошла встречать коров, младшая сестра вернулась домой, а старшая осталась играть на детской площадке. Через некоторое время встревоженные родители начали поиски. По факту пропажи было возбуждено уголовное дело. В понедельник региональный ГСУСК сообщил, что девочка была найдена убитой в заброшенном пожарном колодце на юге Красноярского края.
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"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства 12-летней девочки, пропавшей 30 мая 2020 года в Красноярском крае... Председатель СК РФ поручил руководству Главного следственного управления по Красноярскому краю и Республике Хакасия доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
Кроме того, Бастрыкин поручил руководству главного управления криминалистики центрального аппарата помочь в расследовании преступления, а также как можно скорее установить и задержать убийцу ребенка.
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинКрасноярский крайРеспублика ХакасияПроисшествия
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