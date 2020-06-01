Депутат Госдумы спрогнозировал снятие ограничений для внутреннего туризма

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв считает, что к 1 июля почти во всех регионах страны будут отменены ограничения, препятствующие отдыху россиян.
"Заглянуть внутрь России и чиновников, и туристов, и бизнесменов-инвесторов заставила эта страшная пандемия. Теперь всем миром нужно развивать внутренний туризм. Здесь вопрос в первую очередь к государству и к тем предпринимателям, которые на нашей необъятной родине строят отели, средства размещения и так далее", - сказал Дегтярев, выступая в эфире Первого канала.
"Я вижу, что к 1 июля практически во всех регионах все ограничения будут сняты. Это мое экспертное мнение", - добавил депутат.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В России на фоне этого в большинстве регионов действует режим самоизоляции, в связи с чем, по сути, была заморожена работа туристических компаний и гостиничного бизнеса. Отдельным санаториям и оздоровительным комплексам РФ, имеющим лицензию на санаторно-курортное лечение, разрешено начать приём отдыхающих с 1 июня при соблюдении требований Роспотребнадзора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.