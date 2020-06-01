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Туризм
2020-06-01T16:30
https://ria.ru/20200601/1572301898.html
Депутат Госдумы спрогнозировал снятие ограничений для внутреннего туризма
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572105380_0:159:3078:1890_1036x0_80_0_0_76a49c2fc2296d968dccc926c1253005.jpg
РИА Новости

Депутат Госдумы спрогнозировал снятие ограничений для внутреннего туризма

16:30 01.06.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСанаторий "Октябрьский" в Сочи
Санаторий Октябрьский в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Санаторий "Октябрьский" в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв считает, что к 1 июля почти во всех регионах страны будут отменены ограничения, препятствующие отдыху россиян.
"Заглянуть внутрь России и чиновников, и туристов, и бизнесменов-инвесторов заставила эта страшная пандемия. Теперь всем миром нужно развивать внутренний туризм. Здесь вопрос в первую очередь к государству и к тем предпринимателям, которые на нашей необъятной родине строят отели, средства размещения и так далее", - сказал Дегтярев, выступая в эфире Первого канала.
"Я вижу, что к 1 июля практически во всех регионах все ограничения будут сняты. Это мое экспертное мнение", - добавил депутат.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В России на фоне этого в большинстве регионов действует режим самоизоляции, в связи с чем, по сути, была заморожена работа туристических компаний и гостиничного бизнеса. Отдельным санаториям и оздоровительным комплексам РФ, имеющим лицензию на санаторно-курортное лечение, разрешено начать приём отдыхающих с 1 июня при соблюдении требований Роспотребнадзора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмМихаил ДегтяревФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФ
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