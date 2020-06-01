Крганов: мусульманские организации ДСМР в Москве открыты

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости, Артем Буденный. Религиозные организации Духовного собрания мусульман России (ДСМР) открыты для прихожан в Москве с 1 июня, а в регионах решение примет местное духовенство по согласованию с санитарными властями, заявил РИА Новости глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.

"В Москве мусульманские организации в составе ДСМР с 1 июня разрешили посещение религиозных объектов при соблюдении мер, рекомендованных санитарными властями. Было бы хорошо, чтобы до вынесения рекомендаций они обсуждали бы их с религиозными организациями", - сказал Крганов.

При этом он уточнил, что в ДСМР пока не получили разрешение санитарных властей Москвы на проведение коллективных богослужений, поэтому они пока совершаться не будут. Также, по его словам, молящихся обязали носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию в два метра, при входе у них будут измерять температуру. Также в ДСМР попросили людей старше 65 лет воздержаться от посещения мечетей.

Религиозным организациям ДСМР в других регионах РФ предложили согласовывать решение об открытии мечетей с местными властями. "У нас более чем в 25 регионах есть структурные подразделения ДСМР - мы рекомендовали им согласовать решения с местным специалистами и санитарными врачами, штабами по борьбе с COVID-19", - пояснил Крганов.

Это связано с тем, что в разных регионах эпидемиологическая ситуация сильно отличается, отметил глава ДСМР. Например, в Дагестане положение, по его словам, "нелегкое", несмотря на положительные изменения - "массовые мероприятия там, конечно, нежелательны".

"Также в некоторых татарских селах, несмотря на рекомендации, имамы игнорировали предписания властей и проводили небольшие массовые мероприятия. В результате было много случаев заболевания коронавирусом. В таких регионах также, очевидно, нежелательно смягчать режим посещения мечетей", - подытожил собеседник агентства.