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Религия и мировоззрение
2020-06-01T23:01
https://ria.ru/20200601/1572301867.html
Крганов: мусульманские организации ДСМР в Москве открыты
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РИА Новости

Крганов: мусульманские организации ДСМР в Москве открыты

16:14 01.06.2020 (обновлено: 23:01 01.06.2020)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПредседатель ЦДУМ России Альбир Крганов на 10-м юбилейном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Председатель ЦДУМ России Альбир Крганов на 10-м юбилейном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости, Артем Буденный. Религиозные организации Духовного собрания мусульман России (ДСМР) открыты для прихожан в Москве с 1 июня, а в регионах решение примет местное духовенство по согласованию с санитарными властями, заявил РИА Новости глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.
"В Москве мусульманские организации в составе ДСМР с 1 июня разрешили посещение религиозных объектов при соблюдении мер, рекомендованных санитарными властями. Было бы хорошо, чтобы до вынесения рекомендаций они обсуждали бы их с религиозными организациями", - сказал Крганов.
При этом он уточнил, что в ДСМР пока не получили разрешение санитарных властей Москвы на проведение коллективных богослужений, поэтому они пока совершаться не будут. Также, по его словам, молящихся обязали носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию в два метра, при входе у них будут измерять температуру. Также в ДСМР попросили людей старше 65 лет воздержаться от посещения мечетей.
Религиозным организациям ДСМР в других регионах РФ предложили согласовывать решение об открытии мечетей с местными властями. "У нас более чем в 25 регионах есть структурные подразделения ДСМР - мы рекомендовали им согласовать решения с местным специалистами и санитарными врачами, штабами по борьбе с COVID-19", - пояснил Крганов.
Это связано с тем, что в разных регионах эпидемиологическая ситуация сильно отличается, отметил глава ДСМР. Например, в Дагестане положение, по его словам, "нелегкое", несмотря на положительные изменения - "массовые мероприятия там, конечно, нежелательны".
Председатель ЦДУМ России Альбир Крганов на 10-м юбилейном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай
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"Также в некоторых татарских селах, несмотря на рекомендации, имамы игнорировали предписания властей и проводили небольшие массовые мероприятия. В результате было много случаев заболевания коронавирусом. В таких регионах также, очевидно, нежелательно смягчать режим посещения мечетей", - подытожил собеседник агентства.
Ранее о постепенном открытии мечетей с 1 июня объявило также Духовное управление мусульман России. При этом религиозным организациям предписано "ориентироваться на постановления, указы и иные документы органов государственной и местной власти", а также соблюдать санитарные нормы. Так, с 1 июня Московская соборная мечеть открылась для верующих.
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