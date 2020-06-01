В отношении мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве, возбудили дело

"Это был муляж взрывного устройства, там находилась земля, провода, какой-то баллон… Взрывотехники осмотрели, не было там в составе взрывчатых веществ, поэтому, собственно, было возбуждено уголовное производство (дело – ред.) по статье "(заведомо – ред.) ложное сообщение о минировании", - сказал Крищенко. Трансляцию вел телеканал "Прямой".