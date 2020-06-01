В отношении мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве, возбудили дело

КИЕВ, 1 июн – РИА Новости. Полиция Киева возбудила дело по статье "заведомо ложное сообщение о минировании" в связи с тем, что у мужчины, угрожавшего взорвать мост Метро, не нашли взрывчатку, он использовал муляж, сообщил в понедельник на брифинге глава полиции украинской столицы Андрей Крищенко.
Ранее пресс-служба КП "Киевский метрополитен" сообщила, что правоохранители ищут взрывчатку на мосту Метро в Киеве, часть красной ветки метрополитена не работает. Позднее пресс-служба отредактировала сообщение, уточнив, что поезда курсируют не по всей ветке "по техническим причинам". На мосту Метро стоял мужчина, угрожавший его взорвать. Полиция перекрыла движение на мосту, проводилась спецоперация. Позже полиция сообщила, что правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро.
"Это был муляж взрывного устройства, там находилась земля, провода, какой-то баллон… Взрывотехники осмотрели, не было там в составе взрывчатых веществ, поэтому, собственно, было возбуждено уголовное производство (дело – ред.) по статье "(заведомо – ред.) ложное сообщение о минировании", - сказал Крищенко. Трансляцию вел телеканал "Прямой".
По его словам, на месте работали около 300 полицейских и около 100 военнослужащих Нацгвардии, были привлечены два речных катера, бронетехника, кинологи и взрывотехники.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.