В Оренбургской области объяснили ситуацию с изъятием детей из семьи

УФА, 1 июн — РИА Новости. Изъятие четверых маленьких детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный было единственной мерой для безопасности малышей, потому что они проживали в опасном для жизни доме, купленном на маткапитал, заявил министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов.

Ранее интернет-ресурс Orenburg.media опубликовал видео насильного изъятия троих маленьких детей. На кадрах полицейские сначала уговаривают женщину отдать детей, но, когда она начала гнать правоохранителей, малышей забирают силой, а на мать надевают наручники. Проверку организовали прокуратура, следственные органы и детский омбудсмен.

В полиции РИА Новости сообщили, что детей изъяли для доставки в больницу, чтобы оказать медицинскую помощь. Ранее женщина привлекалась к административной ответственности из-за неисполнения обязанностей по воспитанию детей. Следственные органы заявляли, что четверых детей изъяли на основании постановления главы Домбаровского района , вынесенного из-за опасности обрушения кровли дома, где проживает семья. Детский омбудсмен сообщал, что дальнейшее жизнеустройство малышей решит суд.

По его словам, многодетная семья несколько лет находится на учете правоохранителей.

"А можно ли было избежать отобрания? Если бы по-другому выстраивалась работа с муниципалитетом в предшествующие годы, ситуация должна была быть другой. А это длится давно, и опека, и полиция непрерывно следят за семьей", — сказал Пахомов.

Он отметил, что оценку деятельности некоторых должностных лиц дадут надзорные органы, но изъятие детей было единственной мерой для воздействия на родителей.

По информации мэрии Домбаровского района, семье из Тюльпанного были назначены меры социальной поддержки — ежемесячное пособие на детей, единовременные денежные выплаты и пособия при рождении детей, компенсация расходов на оплату ЖКУ.