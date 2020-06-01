Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T16:46
https://ria.ru/20200601/1572301493.html
В Оренбургской области объяснили ситуацию с изъятием детей из семьи
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1036x0_80_0_0_5b7a62c21a388ab190266888cccc1d84.jpg
РИА Новости

В Оренбургской области объяснили ситуацию с изъятием детей из семьи

16:05 01.06.2020 (обновлено: 16:46 01.06.2020)
6331
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
УФА, 1 июн — РИА Новости. Изъятие четверых маленьких детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный было единственной мерой для безопасности малышей, потому что они проживали в опасном для жизни доме, купленном на маткапитал, заявил министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов.
Ранее интернет-ресурс Orenburg.media опубликовал видео насильного изъятия троих маленьких детей. На кадрах полицейские сначала уговаривают женщину отдать детей, но, когда она начала гнать правоохранителей, малышей забирают силой, а на мать надевают наручники. Проверку организовали прокуратура, следственные органы и детский омбудсмен.
Автомобиль Следственного комитета России
31 мая, 15:44
СК проведет проверку после изъятия детей из семьи в Оренбургской области
В полиции РИА Новости сообщили, что детей изъяли для доставки в больницу, чтобы оказать медицинскую помощь. Ранее женщина привлекалась к административной ответственности из-за неисполнения обязанностей по воспитанию детей. Следственные органы заявляли, что четверых детей изъяли на основании постановления главы Домбаровского района, вынесенного из-за опасности обрушения кровли дома, где проживает семья. Детский омбудсмен сообщал, что дальнейшее жизнеустройство малышей решит суд.
По его словам, многодетная семья несколько лет находится на учете правоохранителей.

"А можно ли было избежать отобрания? Если бы по-другому выстраивалась работа с муниципалитетом в предшествующие годы, ситуация должна была быть другой. А это длится давно, и опека, и полиция непрерывно следят за семьей", — сказал Пахомов.

Он отметил, что оценку деятельности некоторых должностных лиц дадут надзорные органы, но изъятие детей было единственной мерой для воздействия на родителей.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
26 мая, 05:49Распространение нового коронавируса
На приморца, ушедшего жить в лес с тремя детьми, составили протокол
По информации мэрии Домбаровского района, семье из Тюльпанного были назначены меры социальной поддержки — ежемесячное пособие на детей, единовременные денежные выплаты и пособия при рождении детей, компенсация расходов на оплату ЖКУ.
"В августе 2017 года семья приобрела дом в поселке Тюльпанном на средства материнского капитала. Ранее администрация района сообщала о выделении матпомощи в размере 100 тысяч рублей. По уточненной информации, речь идет о региональном капитале. Семья написала заявление и из этих средств в декабре 2018 года получила только десять тысяч, а 106 тысяч рублей регионального капитала есть на счету. Эту сумму семья может направить на улучшение жилищных условий", — сообщили в ведомстве.
Прокуратура
28 мая, 11:54
В Москве проверят обстоятельства изъятия из семьи трех детей
113284827
Обсудить 5
Оренбургская областьДомбаровский районОбщество
Популярные комментарии
А крышу нельзя было помочь отремонтировать? Или детям травму нанести предпочтительнее для администрации и опеки? Просто ужас, что творят!
1 июня, 16:38
Галина Шишкина ( Кривоногова)
3200012
Рекомендуем
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова назвала ситуацию с изъятием детей в Оренбуржье ужасом
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков подтвердил, что 1 июля будет выходным
Озеро Байкал
Чешская путешественница рассказала, что ее поразило в России
Кадры поисковых мероприятий, в ходе которых найдено тело девочки в Крыму
В Северо-Крымском канале нашли тело пропавшей девочки
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Кадры обрушившегося железнодорожного моста в Мурманске
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Девушка с телефоном на кровати
Мужчина придумал изощренный способ отомстить девушке за измену
Вспышка М-класса на Солнце. 29 мая 2020
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Богдан Вечирко
Стали известны подробности о въехавшем в толпу в Миннеаполисе украинце
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
МИД резко ответил на заявления о "причастности" России к протестам в США
Защитная маска
Назван новый способ остановить распространение коронавируса
Автомобиль Следственного комитета РФ
На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Названа причина смерти Джорджа Флойда
Смартфон
Изображение из интернета "убило" смартфоны Samsung
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области ответил женщине, пригрозившей ему судом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44Росатом разработал новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
02:19Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
Лента новостейМолния