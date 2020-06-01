Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом

"За то время, с которого мы начали заниматься борьбой с пандемией, произошли серьезные события, и в целом, хотел бы это подчеркнуть, нам всем вместе удалось решить главную задачу - не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию. Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни. Обстановка, как видим, постепенно стабилизируется", - отметил Путин.