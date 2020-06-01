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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T16:28
https://ria.ru/20200601/1572301467.html
Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571845882_0:17:3028:1720_1036x0_80_0_0_1337b01759655e4727d751d0511111f3.jpg
РИА Новости

Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом

16:05 01.06.2020 (обновлено: 16:28 01.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Удалось не допустить взрывного характера развития ситуации с коронавирусом, обстановка стабилизируется, мы возвращаемся к нормальной жизни, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"За то время, с которого мы начали заниматься борьбой с пандемией, произошли серьезные события, и в целом, хотел бы это подчеркнуть, нам всем вместе удалось решить главную задачу - не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию. Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни. Обстановка, как видим, постепенно стабилизируется", - отметил Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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