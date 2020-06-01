Путин проводит встречу рабочей группы по поправкам в Конституцию

"Члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон - в Конституцию Российской Федерации - выступили с инициативой провести сегодня совещание вот в таком представительном составе. Я бы, конечно, хотел послушать и надеюсь услышать ваше мнение о том, как идёт работа по внесению поправок в Конституцию", - заявил Путин, начиная встречу, которая проходит в режиме видеосвязи.