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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-01T16:17
https://ria.ru/20200601/1572301280.html
Путин проводит встречу рабочей группы по поправкам в Конституцию
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572070361_0:372:2944:2028_1036x0_80_0_0_25ffe37f60b747e9fbfe3a01439c886f.jpg
РИА Новости

Путин проводит встречу рабочей группы по поправкам в Конституцию

16:02 01.06.2020 (обновлено: 16:17 01.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
"Члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон - в Конституцию Российской Федерации - выступили с инициативой провести сегодня совещание вот в таком представительном составе. Я бы, конечно, хотел послушать и надеюсь услышать ваше мнение о том, как идёт работа по внесению поправок в Конституцию", - заявил Путин, начиная встречу, которая проходит в режиме видеосвязи.
В дискуссии принимают участие сопредседатели рабочей группы Талия Хабриева, Павел Крашенинников и Андрей Клишас, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
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Голосование по поправкам в КонституциюТалия ХабриеваАнна ПоповаЭлла ПамфиловаАндрей КлишасПавел КрашенинниковКонституция РФВладимир Путин
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