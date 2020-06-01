Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T16:00
https://ria.ru/20200601/1572301163.html
На северо-западе ДР Конго объявили новую вспышку лихорадки Эбола
https://cdn24.img.ria.ru/images/102056/73/1020567383_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_ecd79dcac4a49dd3be6d0eb7d3788f8f.jpg
РИА Новости

На северо-западе ДР Конго объявили новую вспышку лихорадки Эбола

16:00 01.06.2020
976
© AP Photo / Abbas DullehМедицинские работники передают средства индивидуальной защиты от лихорадки Эбола в Либерии
Медицинские работники передают средства индивидуальной защиты от лихорадки Эбола в Либерии
© AP Photo / Abbas Dulleh
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Новая вспышка лихорадки Эбола объявлена в городе Мбандака на северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает местное издание 7sur7 со ссылкой на министра здравоохранения ДРК Этени Лонгондо.
Как сообщает издание, министр здравоохранения объявил в понедельник во время пресс-конференции о повторном возникновении вируса Эбола в городе Мбандака в Экваториальной провинции. По его словам, образцы подозрительных случаев, которые были направлены в Национальный институт биомедицинских исследований (INRB), были признаны положительными.
"Я могу вам подтвердить, что у нас новая вспышка Эболы в Мбандаке... Поэтому я лично собираюсь туда отправиться, чтобы оказать техническую поддержку группе реагирования", - приводит издание слова Лонгондо.
Как добавляет агентство Франс Пресс, уже четыре человека скончались.
Медики транспортируют тело жертвы лихорадки Эбола
20 апреля, 01:32
В ДР Конго зараженный лихорадкой Эбола пациент сбежал из медцентра
Ожидалось, что ДР Конго сможет 13 апреля заявить о полной победе над Эболой. Однако 10 апреля, спустя 52 дня после того, как выздоровел последний заболевший, был зарегистрирован новый случай заражения.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке несколько лет назад и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года. В июле 2019 года ВОЗ квалифицировала вспышку вируса Эболы в Конго как чрезвычайную ситуацию международного масштаба.
101522
Обсудить 0
Западная АфрикаДемократическая Республика КонгоВ мире
Рекомендуем
Девушка с телефоном на кровати
Мужчина придумал изощренный способ отомстить девушке за измену
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Вспышка М-класса на Солнце. 29 мая 2020
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Медицинские работники обрызгивают тело, подозреваемого в смерти от вируса Эбола
Сотрудники ВОЗ прибыли на место новой вспышки Эболы в ДР Конго
Тегеран
В Иране зафиксировали очередной скачок числа заразившихся коронавирусом
Вид на Тауэрский мост в Лондоне
В Великобритании выступили против возвращения России в формат G7
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Названа причина смерти Джорджа Флойда
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков подтвердил, что 1 июля будет выходным
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Независимые судмедэксперты назвали причину смерти Джорджа Флойда
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом
Защитная маска
Назван новый способ остановить распространение коронавируса
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Обвиняемый в госизмене приморский пенсионер месяц держит голодовку в СИЗО
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США за сутки выявили более 20 тысяч зараженных коронавирусом
Военнослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:44Росатом разработал новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
02:19Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
02:18Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"
Лента новостейМолния