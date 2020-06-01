Праздник юного зрителя. Спектакли для детей и подростков

"Сказки о Золотой рыбке" по сказке А.С. Пушкина, Иркутского областного ТЮЗа им. А.Вампилова

© Светлана Светлакова "Сказки о Золотой рыбке" по сказке А.С. Пушкина, Иркутского областного ТЮЗа им. А.Вампилова

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Международный день защиты детей программа "Большие гастроли-онлайн" подготовила подборку детско-юношеских спектаклей театров Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана, Иркутска, а также Бурятии, Ханты-Мансийского автономного округа и Казахстана.

"Звездный мальчик" по сказке Оскара Уайльда, Московский театр "Et Ceterа" Александра Калягина, автор сценической редакции, художественный руководитель постановки, народный артист РФ Роберт Стуруа, режиссер Гурам Брегадзе. 8+

"Каштанка" по рассказу А.П. Чехова, Курганский театр кукол "Гулливер", режиссер Вера Видов (Хорватия). 6+

"Стойкий оловянный солдатик" инсценировка Альбины Гумеровой по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена, Московский детский камерный театр кукол, режиссер-постановщик почетный деятель искусств города Москвы Валерий Баджи. 4+

"Колобок" по мотивам русской народной сказки, Санкт-Петербургский Большой театр кукол, режиссер Руслан Кудашов. 4+

"Теремок" по мотивам русской народной сказки, Бурятский республиканский театр кукол “Ульгэр”, Режиссер — Ольга Шуст. 0+

"Финист Ясный Сокол" по пьесе-сказке Николая Коляды, Государственный академический русский театр драмы им. М.Лермонтова (Алматы, Республика Казахстан), режиссер-постановщик и музыкальное оформление — Ирина Симонова. 6+

"Бах-бах-бах" — военно-цирковое представление для детей и взрослых по пьесе современного драматурга Юлии Поспеловой, Ханты-Мансийский театр кукол, режиссер — Елена Евстропова. 12+

"Большие гастроли-онлайн" собрали более 16 миллионов зрителей. Коллекция трансляций ежедневно пополняется на сайте