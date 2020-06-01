Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-06-01T16:17
https://ria.ru/20200601/1572301109.html
Праздник юного зрителя. Спектакли для детей и подростков
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572298638_0:293:3072:2021_1036x0_80_0_0_20a389bca1bcd81579ead2b329a695dc.jpg
РИА Новости

Праздник юного зрителя. Спектакли для детей и подростков

16:04 01.06.2020 (обновлено: 16:17 01.06.2020)
114
© Светлана Светлакова"Сказки о Золотой рыбке" по сказке А.С. Пушкина, Иркутского областного ТЮЗа им. А.Вампилова
Сказки о Золотой рыбке по сказке А.С. Пушкина, Иркутского областного ТЮЗа им. А.Вампилова
© Светлана Светлакова
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Международный день защиты детей программа "Большие гастроли-онлайн" подготовила подборку детско-юношеских спектаклей театров Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана, Иркутска, а также Бурятии, Ханты-Мансийского автономного округа и Казахстана.
"Звездный мальчик" по сказке Оскара Уайльда, Московский театр "Et Ceterа" Александра Калягина, автор сценической редакции, художественный руководитель постановки, народный артист РФ Роберт Стуруа, режиссер Гурам Брегадзе. 8+
"Каштанка" по рассказу А.П. Чехова, Курганский театр кукол "Гулливер", режиссер Вера Видов (Хорватия). 6+
"Стойкий оловянный солдатик" инсценировка Альбины Гумеровой по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена, Московский детский камерный театр кукол, режиссер-постановщик почетный деятель искусств города Москвы Валерий Баджи. 4+
"Колобок" по мотивам русской народной сказки, Санкт-Петербургский Большой театр кукол, режиссер Руслан Кудашов. 4+
"Теремок" по мотивам русской народной сказки, Бурятский республиканский театр кукол “Ульгэр”, Режиссер — Ольга Шуст. 0+
"Финист Ясный Сокол" по пьесе-сказке Николая Коляды, Государственный академический русский театр драмы им. М.Лермонтова (Алматы, Республика Казахстан), режиссер-постановщик и музыкальное оформление — Ирина Симонова. 6+
"Бах-бах-бах" — военно-цирковое представление для детей и взрослых по пьесе современного драматурга Юлии Поспеловой, Ханты-Мансийский театр кукол, режиссер — Елена Евстропова. 12+
"Большие гастроли-онлайн" собрали более 16 миллионов зрителей. Коллекция трансляций ежедневно пополняется на сайте.
Виртуальный тур "Большие гастроли-онлайн" был организован Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ. Всего, в течение двух месяцев, за 61 день непрерывных показов, интернет-публика увидела 65 спектаклей 47-ми театров, расположенных в 36-ти городах, относящихся к 35-ти регионам.
Сцена из спектакля Почти взаправду Российского академического молодежного театра
Вчера, 00:00Культура
Что смотреть онлайн 1 июня. Расписание трансляций
000000
КультураСамоизоляцияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости культурыКоронавирусыСпектакль
Рекомендуем
Американский скульптор и художник Христо Явашев возле обернутого здания Рейхстага
Умер знаменитый американский художник и скульптор Христо Явашев
Сцена из спектакля Почти взаправду Российского академического молодежного театра
Что смотреть онлайн 1 июня. Расписание трансляций
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу Седьмой студии
Адвокат рассказал о третьей экспертизе по делу Серебренникова
Туристы осуществляют посадку в самолет
Выяснилось, как родители бронируют авиабилеты для детей
Сцена шоу Голос
Кастинги новых сезонов шоу "Голос" и "Голос 60+" начнутся 1 июля
Здание Коляда-театра в Екатеринбурге
Николай Коляда закроет театр и отправит артистов в отпуск
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
Лучшие мультфильмы: что нужно знать родителям о любимых героях детей
Стоп-кадр из публикации Максима Галкина в Инстаграм
Знаменитости отметили международный день защиты детей
Женщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве
На Кубани выделили около 23 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом
Пассажирский самолет в небе
Аэропорт Перми вернулся к круглосуточному режиму работы
Руководитель фракции партии Единая Россия в Государственной думе Сергей Неверов
ЕР предложила расширить перечень пострадавших от COVID-19 промпредприятий
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД и сотрудник Московской административной дорожной инспекции
МАДИ будет принимать юридических лиц по видеосвязи
Генеральный продюсер телепрограммы Поле Чудес Анатолий Гольдфедер
Умер продюсер телешоу "Поле чудес"
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число жертв коронавируса достигло 244
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:44Росатом разработал новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
02:19Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
02:18Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"
Лента новостейМолния