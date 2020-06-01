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2020-06-01T15:57
https://ria.ru/20200601/1572300977.html
Полиция подтвердила задержание мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве
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РИА Новости

Полиция подтвердила задержание мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве

15:57 01.06.2020
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© Фото : Полиция КиеваПолиция перекрыла движение на мосту Метро в Киеве
Полиция перекрыла движение на мосту Метро в Киеве
© Фото : Полиция Киева
Полиция перекрыла движение на мосту Метро в Киеве
КИЕВ, 1 июн – РИА Новости. Патрульная полиция Украины подтвердила задержание мужчины, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве.
Ранее пресс-служба КП "Киевский метрополитен" сообщила, что правоохранители ищут взрывчатку на мосту Метро, часть красной ветки метрополитена не работает. Позднее пресс-служба отредактировала сообщение, уточнив, что поезда курсируют не по всей ветке "по техническим причинам". Полиция перекрыла движение на мосту метро, началось проведение спецоперации. Позже украинский телеканал "Прямой" сообщил, что правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро.
"Мужчину, который сообщил, что у него есть взрывчатка, и угрожает взорвать мост Метро, задержали", - говорится в сообщении патрульной полиции в Facebook.
Вместе с тем советник главы МВД Украины Евгений Терехов заявил, что злоумышленник сдался полиции. "После переговоров минер сдался полиции. Проводятся следственные действия", - написал Терехов на своей странице в Facebook.
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Терехов опубликовал на своей странице в Facebook фотографию предположительного минера моста. На фотографии запечатлен парень, который стоит на пешеходной части моста Метро. Он одет в темные штаны и куртку, также на нем медицинская маска. Рядом с ним на земле стоит пакет средних размеров, из пакета выходит предположительно провод с пультом, который держит нарушитель.
В сентябре 2019 года полиция провела спецоперацию, в ходе которой задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост "Метро" в Киеве. На время спецоперации движение по мосту через Днепр, а также поездов на трех ветках метрополитена было остановлено. Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что при задержанном взрывчатку не обнаружили. По данным полиции, мужчина сдался сам. Возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта". Задержанному грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Позднее в полиции Киева заявили, что мужчину не будут обвинять в подготовке теракта, его подозревают в хулиганстве и ложном сообщении о минировании.
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