Полиция подтвердила задержание мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве

Ранее пресс-служба КП "Киевский метрополитен" сообщила, что правоохранители ищут взрывчатку на мосту Метро, часть красной ветки метрополитена не работает. Позднее пресс-служба отредактировала сообщение, уточнив, что поезда курсируют не по всей ветке "по техническим причинам". Полиция перекрыла движение на мосту метро, началось проведение спецоперации. Позже украинский телеканал "Прямой" сообщил, что правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро.

Терехов опубликовал на своей странице в Facebook фотографию предположительного минера моста. На фотографии запечатлен парень, который стоит на пешеходной части моста Метро. Он одет в темные штаны и куртку, также на нем медицинская маска. Рядом с ним на земле стоит пакет средних размеров, из пакета выходит предположительно провод с пультом, который держит нарушитель.