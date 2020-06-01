МАДИ будет принимать юридических лиц по видеосвязи

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Специалисты московской административной дорожной инспекции будут принимать юридических лиц по видеосвязи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в понедельник.

"Чтобы снизить риск распространения коронавируса , специалисты МАДИ начнут принимать юридических лиц, в отношении которых возбуждено дело за езду без цифрового пропуска по статье 20.6.1 КоАП РФ, через онлайн-платформу Skype и мессенджер WhatsApp . Начиная со 2 июня, юридические лица могут направить обращения в МАДИ посредством использования электронной почты, информационного портала "Автокод", порталов mos.ru или "Московский транспорт". Перед видеозвязью представителю юридического лица необходимо будет предоставить пакет документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия, а также копий документов, имеющих значения для рассмотрения дела", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что после принятия документов будет назначено время приема в формате видеосвязи в Skype или WhatsApp. Специалист МАДИ рассмотрит представленные документы и примет решение - составлять протокол о нарушении или прекратить производство по делу.

"Физические лица уже могут обжаловать штрафы дистанционно с помощью порталов mos.ru или Автокод. В случае возникновения вопросов можно обратиться по телефонам "горячей линии" "Московского транспорта": 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного", - добавили в пресс-службе.