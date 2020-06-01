Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T15:58
https://ria.ru/20200601/1572300953.html
МАДИ будет принимать юридических лиц по видеосвязи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569985417_0:217:2916:1857_1036x0_80_0_0_479818227c07929ff0709c581dfd86a9.jpg
РИА Новости

МАДИ будет принимать юридических лиц по видеосвязи

15:58 01.06.2020
80
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД и сотрудник Московской административной дорожной инспекции
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД и сотрудник Московской административной дорожной инспекции
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД и сотрудник Московской административной дорожной инспекции. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Специалисты московской административной дорожной инспекции будут принимать юридических лиц по видеосвязи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в понедельник.
"Чтобы снизить риск распространения коронавируса, специалисты МАДИ начнут принимать юридических лиц, в отношении которых возбуждено дело за езду без цифрового пропуска по статье 20.6.1 КоАП РФ, через онлайн-платформу Skype и мессенджер WhatsApp. Начиная со 2 июня, юридические лица могут направить обращения в МАДИ посредством использования электронной почты, информационного портала "Автокод", порталов mos.ru или "Московский транспорт". Перед видеозвязью представителю юридического лица необходимо будет предоставить пакет документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия, а также копий документов, имеющих значения для рассмотрения дела", - рассказали в пресс-службе.
Инспектор ДПС останавливает машину для проверки цифрового пропуска у водителя
Вчера, 10:47Распространение нового коронавируса
В Москве отменили около семи тысяч штрафов из-за ошибки в пропуске
В ведомстве отметили, что после принятия документов будет назначено время приема в формате видеосвязи в Skype или WhatsApp. Специалист МАДИ рассмотрит представленные документы и примет решение - составлять протокол о нарушении или прекратить производство по делу.
"Физические лица уже могут обжаловать штрафы дистанционно с помощью порталов mos.ru или Автокод. В случае возникновения вопросов можно обратиться по телефонам "горячей линии" "Московского транспорта": 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного", - добавили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мужчина в медицинской маске
26 марта, 18:18Распространение нового коронавируса
В Москве мужчина угрожал коронавирусом сотрудникам приемной МАДИ
010000
Обсудить 0
МАДИWhatsApp Inc.SkypeОбщество
Рекомендуем
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров призвал дождаться заключений по делу о пожарах в двух больницах
Полиция перекрыла движение на мосту Метро в Киеве
Полиция подтвердила задержание мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве
Арктика
Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
Врачи и пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы РЖД-Медицина в Москве
Систему здравоохранения России оснастили аппаратами ИВЛ, заявил Мантуров
Круглый стол Россия - Латинская Америка: внешняя торговля и инвестиционное сотрудничество как реальные источники экономического роста
Данкверт подал заявление о клевете после публикаций о вымогательстве
Брошенный автомобиль
В проект КоАП внесли штраф за брошенные во дворах машины
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме телемоста с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и многодетными семьями
Путин пообещал подумать о награде "за терпение, поддержку и понимание"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
Регионы не отказываются от заказов на ИВЛ "Авента-М", заявил Мантуров
Президент компании Faberlic Алексей Нечаев
Партия "Новые люди" получила право участвовать в выборах
Иваново
В Ивановской области оценили ситуацию с распространением коронавируса
Медицинские работники передают средства индивидуальной защиты от лихорадки Эбола в Либерии
На северо-западе ДР Конго объявили новую вспышку лихорадки Эбола
Дмитрий Реут
Мосгоризбирком утвердит список цифровых участков
Председатель ЦДУМ России Альбир Крганов на 10-м юбилейном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай
Крганов: мусульманские организации ДСМР в Москве открыты
Готовая продукция обувной фирмы
Путин 3 июня проведет совещание по поддержке легкой промышленности
Полиция
В Ингушетии неизвестный совершил убийство из кровной мести
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:44Росатом разработал новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
02:19Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
02:18Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"
Лента новостейМолния