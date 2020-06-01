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2020-06-01T20:05
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В проект КоАП внесли штраф за брошенные во дворах машины
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РИА Новости

В проект КоАП внесли штраф за брошенные во дворах машины

15:58 01.06.2020 (обновлено: 20:05 01.06.2020)
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© AP Photo / Petros KaradjiasБрошенный автомобиль
Брошенный автомобиль
© AP Photo / Petros Karadjias
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Российской Федерации предлагается ввести штрафы до трех тысяч рублей для автомобилистов, которые бросили свои машины во дворах, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Новая статья 16.10 "Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств" предусматривает, что водителям грозит предупреждение или штраф от одной до трех тысяч рублей за "оставление в нарушение установленных требований благоустройства территории разукомплектованных или брошенных транспортных средств вне специально отведенных мест".
Михаил Емельянов
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Под разукомплектованным транспортным средством подразумевается авто, у которого отсутствуют одна или несколько кузовных деталей (капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака) или отсутствуют одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин, а также сгоревшее транспортное средство.
Согласно проекту, за мойку машины в запрещенном месте водителей будут наказывать предупреждением или штрафом от одной до двух тысяч рублей. Остановка на газонах и проезд по ним влечет наложение штрафа от полутора до четырех тысяч рублей, а если такое нарушение будет зафиксировано камерой, то заплатить придется две тысячи рублей.
Кроме этого, за остановку на детских игровых, спортивных и площадках отдыха и за проезд по ним ждет штраф от двух до пяти тысяч рублей. В случае фиксации нарушения камерой автовладелец заплатит 2,5 тысячи рублей.
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94220016
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РоссияКодекс об административных правонарушениях (КоАП)АвтоОбщество
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