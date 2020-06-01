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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T15:55
https://ria.ru/20200601/1572300845.html
В Ивановской области оценили ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/156072/87/1560728750_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_28c1d1e78be3efb6231dec914e6235ed.jpg
РИА Новости

В Ивановской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

15:55 01.06.2020
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© РИА Новости / Варвара ГертьеИваново
Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
Иваново. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 1 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Ивановской области за последние дни обострилась, заявил в понедельник на брифинге директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.
По состоянию на 1 июня 2020 года, в Ивановской области зарегистрированы 2057 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлено 80 диагнозов. Как отмечают власти региона, в числе новых диагнозов: 59 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, из круга контактных с ранее заболевшими инфекция подтверждена у 20 человек, и один человек прибыл из Москвы личным транспортом.
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По данным областного правительства, на стационарном лечении находятся 658 человек, в том числе на кислородной поддержке – 125 человек, на аппаратах ИВЛ – 12 пациентов. Количество свободных коек для пациентов с COVID-19 в регионе сократилось до 100.
"Серьезно выросло число пациентов в реанимации. И всё это – пациенты группа риска, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Ситуация по стационарам у нас обострилась за выходные, поэтому повторяю, что для этой группы у нас действует обязательная самоизоляция. Ситуация сейчас не такая, чтобы можно было делать выбор в пользу отмены режима самоизоляции", - сказал Фокин.
К настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 786 пациентов с подтвержденным COVID-19, за сутки выписаны три человека. Скончались 18 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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