В Ивановской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

По данным областного правительства, на стационарном лечении находятся 658 человек, в том числе на кислородной поддержке – 125 человек, на аппаратах ИВЛ – 12 пациентов. Количество свободных коек для пациентов с COVID-19 в регионе сократилось до 100.

"Серьезно выросло число пациентов в реанимации. И всё это – пациенты группа риска, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Ситуация по стационарам у нас обострилась за выходные, поэтому повторяю, что для этой группы у нас действует обязательная самоизоляция. Ситуация сейчас не такая, чтобы можно было делать выбор в пользу отмены режима самоизоляции", - сказал Фокин.